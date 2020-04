Sociedad 01 de Abril del 2020 En Puerto Vallarta construyen fosas, no hospitales El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, informó que están cavando 500 fosas dobles en el panteón municipal para enfrentar la crisis del Covid-19. Por

El presidente municipal, Arturo Dávalos, informó que están trabajando en cavar 500 fosas dobles en el panteón municipal. Comentó que están tomando medidas extremas porque en el peor escenario, no quieren que la crisis del Covid-19 los agarre desprevenidos. En la sesión municipal, Arturo Dávalos dijo: “A través de servicios públicos municipales estamos trabajando en los panteones, que Dios no lo quiera y tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarre desprevenidos, estamos haciendo 500 fosas dobles en los panteones del municipio, Dios no lo quiera pero debemos de prepararnos”. En Puerto Vallarta ya se registró el primer enfermo de Covid-19. Se trata de un caso importado, de un hombre de 35 años de edad con síntomas muy leves. Además de las medidas en los panteones, el gobierno municipal anunció una bolsa de 20 millones de pesos para ayudar a 7,500 las familias. Dávalos También reducirá su sueldo a la mitad y 20% de directores y regidores.

