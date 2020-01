Detienen textiles de Alberto López, tejedor tzotzil que presentará en Nueva York

Alberto López Gómez, tejedor tzotzil, pasó del júbilo a la angustia. Piezas textiles hechas por el colectivo de tejedoras el cual coordina, y que iban a ser expuestas en Nueva York y Boston, fueron retenidas en una aduana de Ohio. Alberto pidió ayuda urgente a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le apoyen en agilizar el proceso de llegada de dichas piezas.En una publicación en su perfil de Facebook, el diseñador y tejedor originario de Chiapas explicó que envió los materiales por paquetería para no incurrir en costos extras de equipaje. Sin embargo, detalló Alberto, la empresa DHL solicitó información adicional para liberar los paquetes. Y, aunque ya fue provista, esto no ha sucedido aún.La historia de Alberto se convirtió en viral semanas atrás por la invitación que recibió para mostrar el trabajo de toda la comunidad indígena Tzotzil en una de las semanas más importantes de la moda. Cabe mencionar que semanas atrás la propia Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la trayectoria de Alberto en sus redes sociales. De acuerdo con la agencia AFP, Alberto presentará sus obras en el evento titulado American Indian Fashion Through The Feathers 2020, una actividad externa realizada durante la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebrará el 2 de febrero. Además, realizará a finales de enero una exposición en la Universidad de Harvard, así como dos eventos más: el Fashion Show Tzotzil, que se llevará a cabo en el restaurante Robert en Nueva York el 5 de febrero y en la Galería Rene Soto Gallery de Connecticut, el 8 de febrero.