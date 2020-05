Sociedad 01 de Mayo del 2020 Y esto del Covid-19, ¿cuándo se termina? Los expertos señalan que podremos volver a la normalidad cuando entre el 70 y 90% de la población sea inmune al virus, y eso, ¿cómo lo logramos? Por

Los expertos dicen que podremos “volver a la normalidad” cuando desarrollemos inmunidad colectiva. Que será cuando entre el 70 y 90% de la población sea inmune, así el virus ya no va a tener a quién más contagiar. Pero para que eso suceda, hay de dos: o encontramos una cura, o todos nos contagiamos para desarrollar anticuerpos. Y los dos caminos, todavía se ven muy lejos. Primero, la cura. A pesar de todos los esfuerzos, se estima que tendremos una vacuna lista en al menos 12 o 18 meses. Y aunque en algunos países ya están aplicando pruebas experimentales en humanos, aún falta mucho en el camino como el trámite de aprobaciones y licencias, la manufactura a gran escala y la distribución. Esto sin considerar que todo el mundo la va a querer al mismo tiempo. Y segundo, ¿y si todos nos contagiamos? Con esta opción la inmunidad colectiva se lograría más rápido, pero los sistemas de salud colapsarían y el costo en vidas sería altísimo. A pesar de las medidas de mantener la distancia, en el mundo más de 3 millones de personas se han contagiado, y la OMS calcula que apenas el 2 o 3% de la población mundial ha desarrollado anticuerpos. 3% del 70% que se necesita para lograr la inmunidad colectiva. Pero hay otra cuestión que señala la Experta de la OMS, María Van Kerkhove, y es que aún no sabemos si las personas que se contagiaron desarrollan completa inmunidad, y si es así, no queda claro por cuánto tiempo. ¿Qué nos queda? Seguir las instrucciones de las autoridades. Lavarse las manos a cada rato, si tienes que salir mantener 1 metro de distancia de otras personas, y lo que ya sabemos, quedarse en casa.

