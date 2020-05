Sociedad 09 de Mayo del 2020 Con el Covid-19 será un 10 de mayo de poca madre En México el día de las madres coincide con las fechas del pico de contagios de Covid-19. La instrucción de las autoridades es felicitar por videollamada y dejar los abrazos para después. Por

El 10 de mayo será un día de poca madre, y no por el lado positivo de la expresión, sino porque la recomendación de las autoridades es que no se realicen festejos a las mamás. El Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, fue muy claro en porque no se deben de hacer reuniones familiares: “probablemente le llevemos de regalo el coronavirus a nuestra mamá, que la puede matar”, dijo. Las autoridades de gobierno recomiendan que mejor se felicite a las mamás por teléfono o videollamada y esperemos a que la pandemia se controle para salir a festejar. Según las estimaciones de la Unidad Epidemiológica y Sanitaria del Gobierno Federal, del 2 al 8 de mayo es la semana de mayor transmisión del virus en el país, por lo que durante sábado y domingo, seguiremos en un punto crítico de propagación del Covid-19. Es por eso que algunos gobiernos estatales se adelantaron y reforzaron las medidas para evitar la reunión de las familias durante el fin de semana. En Tabasco, se ordenó el cierre total de actividades comerciales. De las 16 horas del viernes 8 y hasta el lunes 11 de abril, se cierran mercados, supermercados, central de abasto, bancos y establecimientos mercantiles. En Tabasco, también ordenaron el cierre de panteones, una medida que otros estados y municipios también han adoptado. En Aguascalientes, Puebla, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Colima, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, y muchos otros más, han ordenado cerrar, sino todos, sus principales panteones locales. Esto para evitar las conglomeraciones de personas que van a llevar flores a sus madres difuntas. La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la ciudad más afectada por la pandemia, también exhortó a los ciudadanos a no festejar el día de las madres. Y junto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), propusieron cambiar la fecha del festejo para el 10 de julio. En pocas palabras mejor de lejitos y los festejos para después...

