COVID-19 también nos contagia de buenas acciones

A los creadores de @como_comí se les ocurrió una idea para ayudar a los restaurantes locales de Monterrey. Y es que saben que si la cosa sigue igual, los pequeños y medianos negocios pueden quebrar. Por eso están vendiendo certificados de comida que podrás canjear cuando la situación ‘vuelva a la normalidad’. Y a los chefs de la ciudad ese dinero les ayudará a mantener nóminas y pagar los gastos de los meses complicados. Pero subamos más el volumen porque en redes existe toda una campaña para no olvidarnos de las trabajadoras del hogar. Esas personas especiales que le dan tanta felicidad a nuestra casa. Al 99% de ellas, nadie las protege. Ni un contrato escrito, ni el seguro social. Por eso, la iniciativa insiste a los jefes a pagarles el día completo, aunque no vayan a trabajar y también, no obligarlas a exponerse al virus.Pero reventemos la bocina de buenas acciones. Porque las personas mayores también nos necesitan, de hecho, ellos son los más vulnerables a enfermarse de COVID-19. Y sin embargo algunos siguen arriesgando su vida con tal de sacar el gasto, como los ‘cerillitos’. En redes surgió la iniciativa de incluir en tu carrito algún artículo de la canasta básica, y obsequiarselo con el ticket de compra para que puedan comprobar que es un regalo. “¿Cómo se sentirán esas personas al empacar para alguien más, carritos llenos y ver cómo se vacían los anaqueles de lo que ellos también necesitan?”, dice la publicación que circula en internet. El miedo y el pánico está sonando cada vez más fuerte, pero las buenas noticias también merecen ser escuchadas.