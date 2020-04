Sociedad 17 de Abril del 2020 ¿Todo bien en los hospitales del IMSS? En México, el 9% del personal de salud está contagiado de Covid-19 y aunque el Gobierno asegura que los insumos están cubiertos, médicos y enfermeros dicen lo contrario. Por

Durante la última semana en al menos tres hospitales los trabajadores protestaron por la falta de equipo de protección adecuado para atender a los pacientes con Covid-19. En los videos se quejan de que después de fallecer, los enfermos de neumonía atípica son confirmados como casos de Covid-19, y mientras tanto ellos se exponen a atenderlos sin los materiales adecuados. Los tres hospitales en cuestión son: el Hospital General La Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México; Hospital 1 de Octubre en la delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México; y el Hospital San José en Puebla. Los reclamos del personal médico contrastan con la información de las autoridades. El 13 de abril, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, señaló que todos los insumos que llegaron de China el 7 de abril, ya fueron repartidos. Y un día después en entrevista con Milenio, Zoé Robledo, Director del IMSS, confirmó que el 80% de los hospitales tienen los insumos necesarios para una semana o 10 días, algunos más y algunos menos. Zoé Robledo también resaltó que ningún país en el mundo cuenta con los insumos suficientes para toda la epidemia. “El asunto de los insumos no es particular de nuestro país, no es particular del Seguro Social, desde luego que nosotros vamos a tener más problemas porque somos más grandes”, dijo el director del IMSS. Además, el 13 de abril, el director de prestaciones médicas del Seguro Social, Víctor Hugo Borja Aburto, informó que en cuatro hospitales del país hubo brotes de Covid-19. Y hasta la fecha la cifra es de 535 trabajadores del IMSS contagiados, al menos 4,148 casos sospechosos y 9 defunciones. Por eso la pregunta, ¿todo bien en los hospitales?

