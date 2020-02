En una de las calles más transitadas de Monterrey, un espectacular llamó la atención de los más curiosos: “¡yo sé que te arrepientes! No tienes vergüenza, Andrea”, decía el anuncio. Y en internet muchos se preguntaron quién era esa chica y cuál era su historia. Fue hasta casi un mes después cuando lo descubrimos, los artistas del marketing hicieron de las suyas. El cantante Tony True quería lanzar su sencillo de una manera distinta, y junto con Movic Records e IntellMedia se las ingeniaron. Y es que Tony dice que hay que hacer cosas distintas, la industria de la música está cambiando y ahora tienes que pensarte como un producto, más que como un artista, porque así es más fácil venderte. Su canción habla sobre una historia de desamor, de esas que calan tanto que llegas a hacer cosas tan ridículas como colgar lonas en lugares públicos para pedir perdón o exhibir al que te puso el cuerno. Y así se les ocurrió la idea, “solo que nosotros pensamos a un nivel más alto, ponerlo en un panorámico”, dijo Tony. Y lanzaron la campaña que consistió en tres fases, o mejor dicho, tres semanas. En la primera pusieron un espectacular con una parte de la letra de la canción: "¡Yo sé que te arrepientes! No tienes vergüenza, Andrea". Internet hizo su magia y se volvió viral. Ya cuando estaba muriendo el furor apareció la respuesta de Andrea, que en un grafiti respondió: "No seas ridículo Tony" y eso reavivó la conversación. Finalmente en la tercera semana colocaron el promocional de la canción con los datos del artista y dónde escucharla.Aunque la campaña fue todo un éxito, en el proceso se toparon con resistencias. Un grupo de mujeres fueron a quejarse con el gobierno municipal de que la historia detrás de los espectaculares hablaba de un caso de violencia de género. “Tuvimos que ir a hablar con el alcalde para explicarle que se trataba de una estrategia de marketing”, nos contó Tony. Lo bueno fue que el tema no pasó a mayores y pudieron continuar con sus planes. Tony True está muy satisfecho con el resultado, “nuestra idea hizo que todos voltearan, nos compartieron muchísimo”, dijo. Además el artista reflexionó que hay que salirse de la caja para hacer cosas distintas, porque ahora ya no se trata de solo lanzar una canción sino de crear una experiencia.Aquí te dejamos el video.