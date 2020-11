seguridad 18 de Noviembre del 2020 ¿Por qué retiró EU los cargos vs Cienfuegos? Ahora queda por ver si de perdido acá en México sí se hará justicia. Por

El departamento de Justicia de Estados Unidos desechó formalmente las acusaciones que pesaban sobre el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Y lo hizo por cuestiones que, poco o nada tienen que ver con la justicia. Así es. Los motivos que, si bien son legales, también son meramente políticos. En un caso sin precedentes, el gobierno estadounidense cedió a la presión de una fuerza extranjera y doblegó a su propio aparato de justicia. Esto, para dejar en libertad a un personaje sobre el cual pesaban acusaciones de narcotráfico y un enorme expediente de evidencias. Básicamente, el argumento de la parte acusadora fue que enjuiciar a Cienfuegos pondría en riesgo la relación bilateral con México. Por eso, el fiscal aseguró que estaba en el “interés nacional” de Estados Unidos que el militar mexicano fuera liberado y enviado a México para que acá se le investigue. Es decir, no es que piensen que ex secretario de la Defensa es inocente, solo que ellos, no lo juzgarán. Según la Fiscalía estadounidense, su contraparte mexicana -la FGR- recibirá el expediente del general Cienfuegos, tal cual lo armaron los investigadores norteamericanos. ¿Entregarán toda la carpeta con todas las evidencias? Eso dijeron. Trump y la DEA La decisión de Estados Unidos inevitablemente abre la pregunta de si el gobierno del presidente Donald Trump está devolviéndole el favor a uno de los pocos gobiernos que todavía no reconocen la victoria del candidato demócrata Joe Biden. Pero, también, nos hace cuestionarnos si realmente el gobierno mexicano amenazó con frenar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad para lograr que el general no fuera juzgado allá. Sea cual sea la respuesta a esas preguntas, el caso del general Cienfuegos podría significar un verdadero parteaguas en la relación entre ambos países. Al menos, en materia de seguridad. Mientras tanto, acá en México, nos hacemos la pregunta de siempre: ¿se hará justicia en este caso? ¿O -como sucedió en Estados Unidos- también se sobrepondrán las implicaciones políticas?

