Lydia Cacho, defensora de los derechos humanos dice que en México cada 18 segundos una mujer es violada. Y cada día, 9 son asesinadas. Por eso en este país, las mujeres tenemos miedo.

Miedo que se hace más grande porque los policías, los que “se supone” deberían cuidarnos… también violan. Y de la policía, ¿quién nos cuida? La violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad existe. Y sucede en lugares públicos, en las patrullas y hasta en los arrestos. En menos de una semana 2 mujeres denunciaron haber sido violadas por policías. A una adolescente de 17 años aseguró que la obligaron a subir a la patrulla y 4 policías se turnaron para violarla. Otra menor de edad, denunció que fue violada en los baños de un Museo de la Ciudad de México, por el policía que cuidaba el lugar. Pero la cosa no acaba ahí. Un reporte de Amnistía Internacional registró que 33 de cada 100 mujeres arrestadas, fueron violadas durante el arresto o en las horas posteriores. Los porcentajes de violación más altos, durante los arrestos, corresponden a elementos de la Marina. Aunque no es usual que esta fuerza de seguridad arreste, es preocupante que de 10 detenciones, en 8 hubo violación. Pero aunque la Marina fue la peor, ninguna se salva.Y lo peor es que casi nunca hay sanciones. La adolescente que denunció que la obligaron subir a la patrulla para violarla, hizo una acusación formal. Y los exámenes médicos confirmaron el abuso sexual. Los presuntos agresores fueron identificados y detenidos. Pero los dejaron en libertad por que no hubo una imputación directa. Por si fuera poco, la Procuraduría filtró la información de la víctima, y si de por sí el caso ya era del dominio público, con sus datos fue aún peor. Debido a la filtración, la víctima decidió no continuar con la denuncia. Aseguró que le llegaron amenazas y teme por su seguridad y la de su familia. Sí, en México a las mujeres nos están violando y matando. Y entre los violadores hay policías, militares y marinos… esto es una crisis a otro nivel. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dice que “no es que haya policías malos, quizás lo que hay es policías mal preparados”. Pero malos o mal preparados la policía no nos cuida, nos viola. Y de ellos, ¿quién nos cuida?