El feminicidio de Ingrid Escamilla

Detengámonos un minuto a hablar del feminicidio de Ingrid. La madrugada del domingo los vecinos de Gustavo A. Madero en la CDMX escucharon gritos, era Ingrid Escamilla gritando por su vida, hasta que su voz se apagó. Ella de 25 años fue asesinada por su pareja, Eric Francisco, un hombre de 46. Por si matarla no fuera suficiente, en la desesperación de deshacerse de su cuerpo la desolló y le sacó los órganos. Pero allí no terminó el sufrimiento de Ingrid porque las autoridades cuyo trabajo es regresarle la dignidad, le tomaron fotos a lo que quedaba de su cuerpo y las compartieron. Y esas imágenes fueron publicadas en portadas de periódicos, redes sociales y hasta en memes. A eso se le llama revictimizar. El caso de Ingrid no es extraordinario, esto pasa todos los días, ayer el fiscal general Gertz Manero dijo que en 5 años los feminicidios aumentaron 137%… 137%. Tal vez una cifra no nos dice nada, el caso de Ingrid sí. Nosotros nos unimos a las voces que piden respeto para Ingrid, su familia y las mexicanas que han sido víctimas de feminicidio. La ilustración y las palabras del vídeo son de Sofía Weidner , quien nos dio permiso de usarlo para contar la historia de Ingrid.