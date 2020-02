seguridad 18 de Febrero del 2020 Familia de Fátima: gobierno no la protegió “Quiero justicia”, dijo su madre. El movimiento que condena la violencia sistemática contra las mujeres se ha convertido en el riesgo político más evidente para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El reclamo central es que funcionen las instituciones de procuración de justicia. Por

Tras el asesinato de la pequeña Fátima, acontecido en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, la familia exige justicia, pues consideran que las autoridades no actuaron conforme a lo esperado, pues desacataron los protocolos. “Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debieron seguir. Las instituciones no dieron atención que debían de dar”, indicó Sonia López, tía de la menor, mientras que la madre se unió en una sola voz: “quiero justicia”. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hará el proceso correspondiente para dar con los responsables del crimen. El movimiento que condena la violencia contra las mujeres se ha convertido en el riesgo político más evidente para la 4T de Andrés Manuel López Obrador, pues las voces exigen que las instituciones de procuración de justicia funcionen y esclarezcan delitos como el de la pequeña Fátima.

