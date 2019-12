seguridad 29 de Noviembre del 2019 Con el enemigo en casa: el feminicidio de Abril Pérez A Abril Pérez la mataron por la espalda. Un motociclista se emparejó a su carro y le dio dos disparos… no hay duda de que iban por ella. Pero la pesadilla de Abril inició mucho antes y es que el agresor vivía en casa. Por

Juan Carlos García era esposo de Abril. En enero le fracturó el cráneo con un bate de béisbol. La atacó mientras dormía. Ese mismo día intentó degollarla con un cúter. Todo eso con sus 3 hijos como espectadores de la violencia. En México sólo 2 de cada diez mujeres violentadas denuncia, y Abril sí denunció como lo marca la ley pero no se atrevió a denunciar públicamente porque la posición de su marido la hizo temer por su vida y la de sus hijos. Juan Carlos es un empresario exitoso, en su currículum presume importantes cargos en Amazon México y en Grupo Elektra… pero en casa era otra persona. Tras la denuncia y meses de batallas legales, a Juan Carlos lo metieron a la cárcel... en 3 semanas el magistrado Héctor Jiménez le retiró la medida cautelar de prisión preventiva y el juez Federico Mosco reclasificó el delito de intento de homicidio a violencia doméstica. Su argumento: que si Juan Carlos la hubiera querido matar lo habría hecho mientras estaba despierta y no dormida. Finalmente, otro juez, Carlos Trujillo lo dejó en libertad. A Abril la justicia le falló porque tres semanas después de que Juan Carlos salió de la cárcel, a ella la mataron a plena luz del día y frente a sus 2 hijos. El principal sospechoso es Juan Carlos. Por el momento los dos jueces que participaron en su liberación, están suspendidos. Sobre el magistrado aún no sabemos nada. Ese 25 de noviembre, mientras Abril luchaba por su vida, miles de mujeres salieron a las calles a reclamar y exigir, que la violencia de género se detenga. Sí, rayaron algunos monumentos. Rompieron algunos vidrios, pero, estadísticamente ese día se cometieron 10 crímenes contra mujeres en nuestro país. Abril fue una de ellas y se sumó a las 3,123 mujeres asesinadas en el último año.

