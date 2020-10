seguridad 02 de Octubre del 2020 Durazo: Penal de Puente Grande era controlado por el CJNG Por

El cierre del Penal de Puente Grande se debió a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlaba las instalaciones, así lo aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. "La razón fundamental del cierre de Puente Grande es que es un mito su condición de penal de alta seguridad, ha sido una irresponsabilidad del Estado mexicano tener a criminales de tan alto grado o a Personas Privadas de la libertad (PPL) de tal alto grado criminal en un penal cuyas celdas, algunas de ellas, no tiene ni aldabas”, afirmó. El funcionario explicó que el abandono del Penal no garantiza la seguridad de los reos y propiciaba que las condiciones de autogobierno continuaran en su interior. “Desde que se construyó no se le ha metido un quinto, y si bien es cierto que el diseño arquitectónico permite administrar con cierta dignidad el penal, su deterioro ubica a los PPL en condiciones de no dignidad, en condiciones de las que para la autoridad no es posible, nos obstante nuestra pretensión, respetar los derechos humanos”, aseguró. Al participar en el foro ¿Cómo anda la seguridad?, un diálogo con Alfonso Durazo, que organizó el Colegio de México, el titular de la SSPC, Durazo comentó que el Cefereso 2 Occidente tenía todas las condiciones para propiciar la fuga de los reos. "Se tenían riesgos altísimos de fugas, no sé cómo no se dieron, porque cuando uno ve las condiciones deplorables en las que se encuentra el penal llegas a la conclusión de que ahí pudo haber sucedido cualquier cosa”, indicó A inicios de semana se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación donde se ordena el cierre inmediato y la desesperación del Cefereso 2 Occidente del Sistema Penitenciario Federal, por lo que se reubicaron a los reclusos de Puente Grande en diferentes Penales de la República.

