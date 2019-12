Detienen a García Luna en Estados Unidos; lo acusan de narcotráfico

“El arresto de hoy (ayer) demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes”, detalló Richard P. Donoghue, fiscal para el Distrito Este de Nueva York.

El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido en Dallas, Texas, acusado por vínculos con el narcotráfico. La principal acusación que se le señala a García Luna, funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), es tener nexos y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa para proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán. El ex funcionario será trasladado a la corte de este del distrito de Nueva York, done deberá rendir cuentas por cuatro cargos de narcotráfico y falseo de información, tras las revelaciones de Jesús Zambada, ex miembro del cártel, en noviembre de 2018, de pagar millones de dólares a García Luna.

#ULTIMAHORA. El Departamento de Justicia de EU señala en comunicado que a Genaro García Luna lo acusan de recibir “millones de dólares” de sobornos del cartel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán, durante el Gobierno de @FelipeCalderonpic.twitter.com/qsQ0gsoB4P

