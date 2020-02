El coronavirus llegó a Tepito

La alerta mundial por el esparcimiento del #Coronavirus ha detenido a ese negociadores transatlánticos.



Por allá del 2010 el Cártel Tepito comenzó a controlar a los ‘Marco Polos’, ellos son comerciantes que viajan a China y se traen productos para vender en los tianguis informales. Los ‘Marco Polos’ hacen sus negocios “sin hablar mandarín ni inglés, sólo con calculadora y regateos a la brava”. Claro que todo esto cae en lo ilegal: desde traer piratería y no pagar impuestos; hasta cometer ilícitos para pasar la fayuka por las aduanas. Desde que el Cártel los controla, la operación China-Tepito luce así: los locatarios que quieren vender productos Made in China en ciertos puntos del centro de la ciudad, tienen que buscar a los Marco Polos, comprarles producto y pagarles cuotas, y finalmente el dinero llega hasta la bolsa de la Unión Tepito. La piratería, junto con el narcotráfico, la venta de armas y de artículos robados son las principales fuentes de ingreso del Cártel. Para darnos una idea de cuánto dinero está en movimiento… en México, la piratería le cuesta a las empresas 43 mil millones de pesos cada año. Esto equivale al 1.2% del Producto Interno Bruto del país. De hecho México ocupa el primer lugar de América Latina y tercero a nivel mundial, en la compra-venta de artículos piratas. Pero aquí aparece “el personaje incómodo”... y es que la propagación del coronavirus ha detenido ese comercio transatlántico. Los gobiernos han restringido los viajes a China, (y en el caso de los ‘Marco Polos’) viajar es arriesgarse a las revisiones de las autoridades. Sin viajes no hay productos, sin productos no hay dinero, sin dinero no hay Cártel. El periodista Oscar Balmen reportó que a algunos locatarios del centro histórico los ‘Marco Polos’ les recomendaron que cuiden sus inventarios, porque los viajes a China están suspendidos.Entonces, ¿podrá el coronavirus hacer lo que ningún gobierno ha podido?