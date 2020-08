seguridad 11 de Agosto del 2020 Asesinan a padre de Luis Miranda Nava en un asalto Las autoridades indicaron que la principal línea de investigación es un robo a casa habitación. Por

Luis Miranda Cardoso, padre del ex secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, fue asesinado en un asalto, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las autoridades indicaron que la principal línea de investigación es un robo a casa habitación. El cuerpo de Miranda Cardoso, titular de la Notaría 166 de Toluca, fue encontrado sin vida en su domicilio de la colonia Sánchez. “La FGJEM condena estos cobardes hechos y dará cuenta de los resultados que arroje la investigación, conforme ésta avance, y se realicen más diligencias ministeriales”, refirió la fiscalía en un comunicado. Luis Miranda Nava fue secretario de gobierno del Estado de México y subsecretario de Gobernación federal en la administración de Enrique Peña Nieto. Se le considera uno de los personajes más cercanos al ex presidente, tanto en lo político como en lo personal. Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, publicó en su cuenta de Twitter: “Lamento profundamente el fallecimiento de Don Luis Miranda. Envío mi más sincero pésame a la familia Miranda. Un fuerte abrazo, Luis”.

