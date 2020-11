seguridad 11 de Noviembre del 2020 Asesinan a alcaldesa de Jamapa, Veracruz El cuerpo de la edil fue encontrado en un camino del poblado Ixcoalco, tras haber sido secuestrada por un grupo armado. Por

Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz, fue encontrada asesinada este miércoles en dicho municipio. Según reportes de autoridades locales, la edil de extracción perredista fue privada de su libertad esta mañana por un comando y horas después fue encontrado su cuerpo en un terreno de dicha localidad que se encuentra a 100 kilómetros de distancia de la capital de Xalapa. Al darse a conocer esta noticia, Sergio Cárdenas Martínez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que tanto el Municipio de Jamapa, así como otros 6 ayuntamientos gobernados por el mismo instituto político, han sido amenazados por el Secretario de Gobierno veracruzano, Erick Patricio Cisneros Burgos. “Sobre los hechos suscitados en Jamapa expresamos nuestro respaldo a la alcaldesa Florisel Ríos Delfín en un asunto que se dirime en las instancias correspondientes y que deberá resolverse conforme a derecho, no obstante, estaremos pendientes del desarrollo del proceso con el objeto de que el caso no se contamine y sea manipulado por fines políticos”, expresó. Además, Cárdenas Martínez acusó que la Secretaría de Gobierno amenazó a los presidentes municipales de extracción perredista para que apoyaran a los candidatos de Morena a esas alcaldías o, de lo contrario, se “atengan a las consecuencias”. Asimismo, aseguró que el pasado 4 de noviembre fueron detenidos dos funcionarios municipales, la tesorera y el director de Obras Públicas de Jamapa, por elementos de la Policía Ministerial del Estado, que los señaló por presuntos actos de corrupción. A su vez, la Fiscalía General de Veracruz tiene pendiente una orden de aprehensión en contra del expresidente del DIF y esposo de la alcaldesa, Fernando Hernández Terán, quien se encuentra prófugo de la justicia. Otras amenazas y conflictos Fue el pasado mes de marzo cuando un grupo de hombres armados ingresaron al Museo Comunitario de Jamapa, habilitado como sede alterna del Palacio Municipal. El comando buscaba a Hernández Terán, cónyuge de la alcaldesa Ríos Delfín, y retuvo a los empleados por al menos 10 minutos requirió la presencia del director del DIF, quien no se encontraba en las instalaciones. Los hechos fueron informados a través de un comunicado de prensa que precisó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por tentativa de privación de la libertad. La administración de la difunta edil se encontraba en medio de diversos conflictos: uno de ellos ocurrió el pasado 8 de enero de 2020, cuando un grupo de manifestantes clausuró las instalaciones del Palacio Municipal. En dicha protesta reclamaron el despido injustificado y la restitución de tres empleadas municipales despedidas días antes.

