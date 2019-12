seguridad 16 de Diciembre del 2019 AMLO asegura que García Luna no será investigado en México A pesar de que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del secretario de seguridad de Felipe Calderón, el presidente dice que su administración se limitará a cooperar con el caso en Estados Unidos Por

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, descartó que en su gobierno exista una investigación contra Genaro García Luna, aunque en la Fiscalía General de la República existe una carpeta de investigación. “Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído y esperar a que las investigaciones avancen”, explicó el mandatario. No obstante, AMLO reiteró que su gobierno se limitará a cooperar con Estados Unidos, luego del caso de su detención y poner a disposición la información que se requiera. “Lo que vamos a hacer en este caso es cooperar, toda la información que necesiten se va a entrega”, declaró AMLO.

× Galeria Previous Next