Que alguien me explique 09 de Abril del 2020 Slim y el Coronavirus

Una de las mayores telefónicas de los Estados Unidos y del planeta, AT&T, está insertando este audio en sus llamadas de servicios fijos y móviles. “(Debido a) las dificultades del Covid-19 no desconectaremos los servicios inalámbrico, de línea telefónica, ni de internet de nuestros clientes residenciales o de pequeños negocios durante los próximos 60 días debido a la incapacidad para pagar la cuenta, empezando el 14 de marzo de 2020. Para saber más y conseguir respuestas a otras preguntas relacionadas con Covid-19, por favor visite att.com/covid.” Sin que los usuarios se lo pidan, AT&T promete no desconectarle a sus clientes ninguno de sus servicios en los próximos 60 días. Dos meses. Con enorme sensibilidad frente a la pandemia global y teniendo empatía con sus clientes, AT&T sabe que millones de sus usuarios leales ahora están desempleados y no podrán pagar. Y entendiendo la cuarentena en la que viven 8 de cada 10 de sus clientes norteamericanos, busca ser un factor menos de angustia para ellos. Los mantendrá conectados, puedan pagar o no el indispensable servicio. Ponemos este ejemplo para preguntar: ¿cuánto está poniendo sobre la mesa América Móvil en los momentos en que cientos de miles de mexicanos están quedándose sin ingresos por los despidos de la crisis por el Coronavirus? Sin duda, la respuesta debe darla Carlos Slim, el presidente vitalicio de esas concesiones de telecomunicaciones que le fueron entregadas a precio de regalo en 1990, y con las que se convirtió alguna vez en el hombre más rico del planeta y, todavía hoy, el más rico de Latinoamérica. Con una fortuna de 64 mil millones de dólares, apenas reportada en la Lista de Multimillonarios de Forbes 2020, lo que se sabe es que el presidente vitalicio de América Móvil donó mil millones de pesos en equipo médico al gobierno mexicano para apoyar a combatir el Coronavirus en México. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Mañanera. Pero esos mil millones de pesos, ¿son muchos o son pocos? Hagamos su conversión a dólares para evaluar mejor. Son 40 millones de dólares. Volvemos a preguntar, ¿son muchos o son pocos? Pues entérense que en los Estados Unidos, Jack Dorsey, el CEO de Twitter y Square, anunció este martes que donará también mil millones, pero de dólares, a programas relacionados para combatir el Coronavirus. Para que tengan una idea del nivel de su empatía filantrópica, esos mil millones de dólares le representan el 28 por ciento de su fortuna personal, que se calcula en cerca de los 3 mil millones de dólares. Es decir, con una fortuna 21 veces mayor, Slim está donando 40 millones de dólares. Si el multimillonario mexicano intentara equiparar la generosidad del CEO de Twitter -en su misma proporción- tendría que donar 21 mil millones de dólares, que es lo que correspondería a la tercera parte de su fortuna. Inimaginable. Los mil millones de pesos donados por Slim son apenas el 0.01 –cero punto, cero uno por ciento- de los 67 mil millones de pesos de utilidades de América Móvil en el 2019. O para una referencia más reciente, representa el 12.5 por ciento de los 8 mil 289 millones de pesos que el SAT le está requiriendo a la telefónica de Slim por pagos no acreditados de su Impuesto Sobre la Renta. Pero para tener una idea del monto del donativo de Slim, basta saber que con los 40 millones de dólares aportados alcanzaría para contratar cinco anuncios de América Móvil en el Super Bowl. Bajo esta óptica, se entiende el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apela a la sensibilidad de los grandes empresarios para apoyar la lucha contra la pandemia. Con dos menciones de Slim y de sus empresas en La Mañanera por un donativo de 40 millones de dólares podríamos deducir que el inquilino de Los Pinos está en posibilidad de cobrarle a los multimillonarios mexicanos unos 20 millones de dólares por mención. Un Teletón para el Coronavirus. Por lo pronto los mexicanos esperaríamos que América Móvil imitara a AT&T y, tocándose el corazón ante los millones de sus clientes que estarán desempleados por la crisis, corriera 60 días de gracia sin cortar el servicio a quienes no puedan pagar. Si con toda razón el empresariado le está demandando al gobierno financiamientos y diferimientos fiscales para mitigar la crisis, lo justo es que desde el sector privado se ponga una muestra. Slim y América Móvil, con un servicio público tan indispensable, deberían ser los primeros.

