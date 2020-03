Que alguien me explique 31 de Marzo del 2020 Sin Sana Distancia La aceptación presidencial del debatido encuentro con la madre de El Chapo abren un abanico de interrogantes difíciles de responder. Por

“Presidente mexicano ignora restricciones del coronavirus para reunirse con la madre de El Chapo”. Ese fue el titular del diario británico The Guardian al dar a conocer el saludo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora María Consuelo Loera Pérez. A pesar de la contingencia global por el Coronavirus, la noticia impactó en medios no solo nacionales, sino internacionales, que no daban crédito al video filtrado que mostraba el encuentro entre el mandatario y la madre el capo. En La Mañanera del lunes el inquilino de Palacio Nacional salió a contener el daño frente a lo inexplicable. Y arremetió de nuevo contra los conservadores por indignarse frente al saludo a doña Consuelo en la sierra de Sinaloa. Como si ellos fueran los únicos mexicanos indignados. El presidente López Obrador dijo que el encuentro con la madre de El Chapo fue una reunión pactada, que ella lo quería saludar y que lo hizo porque era un adulto mayor a quien no iba a dejar con la mano tendida. Pero la aceptación presidencial del debatido encuentro y nuevas evidencias gráficas filtradas ayer, abren un abanico de interrogantes difíciles de responder. I.- ¿QUIÉN PACTÓ LA REUNIÓN?.- Si como lo admitió ayer el presidente López Obrador, la reunión con doña Consuelo fue pactada, quién fue el conducto de extrema confianza dentro del círculo íntimo presidencial para agendar todos los detalles del encuentro para llevarlo sin escolta especial hasta la sierra de Badiraguato. II.- ¿GIRA PARA EL SALUDO?.- A pesar de la crisis del Coronavirus, la gira por Sinaloa no se suspendió. ¿Se respetó la gira para cumplir con un encuentro ya pactado? ¿O quién le informó tan oportunamente a doña Consuelo que el presidente pasaría cerca de su casa, a la hora indicada, para que lo esperara y lo saludara? III.- ¿ABOGADO EN CONFIANZA?.- ¿Podríamos conocer lo que José Luis González Meza, el abogado de El Chapo, conversó con el presidente en el trayecto entre el saludo a doña Consuelo y su regreso a la camioneta que lo transportaba? IV.- ¿QUIÉN TOMÓ EL VIDEO?.- Si la comitiva presidencial no tenía ni periodistas, ni elementos de la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina, ¿quién tomó el video desde un ángulo perfecto y ese mismo día lo filtró a medios y redes sociales? V.- ¿QUIÉN ORGANIZÓ LA COMIDA?.- Un día después se filtraron nuevas imágenes, ahora de una comida en la misma zona montañosa, el mismo día del saludo a doña Consuelo. Se dice que fue preparada por la alcaldesa de Badiraguato y por su equipo. Aunque las fotografías fueron filtradas 24 horas después. VI.- ¿QUIÉN FILTRÓ LAS IMÁGENES?.- Si el encuentro fue pactado, si el espíritu era amistoso, si el presidente mostró su espíritu humanitario y si en la comitiva no iban periodistas, ¿quién tomó de tan buen ángulo el video del saludo a doña Consuelo y quién las fotos de la taquiza? ¿Quién y con que intención filtró esas imágenes? VII.- ¿TRAIDORES O RESENTIDOS?.- Al sitio del saludo y de la comida solo acudieron un muy selecto grupo de integrantes de la comitiva presidencial y personajes ligados a doña Consuelo. Uno de los dos está filtrando las imágenes de algo que se pactó como privado. No estaba en la agenda. Si es de la comitiva, ¿duerme el presidente con el enemigo? Si es del lado contrario, ¿no consiguieron lo que buscaban? VIII.- ¿Y LAS MADRES DE LOS CAÍDOS?.- Puede entenderse, aunque no justificarse, el no negarle el saludo a la madre, así sea de un criminal. Pero ¿por qué no saludar a las madres de los soldados, marinos y federales caídos en el combate al narcotráfico? ¿Por qué no atender las cartas y salir a saludar a las madres de tantos jóvenes mexicanos envenenados por la droga o reclutados por los cárteles para morir como halcones? IX.- ¿Y LAS OTRAS MADRES?.- Bajo el supuesto del saludo humanitario, ¿aceptaría el presidente un encuentro pactado para saludar a la madre de Nemesio Oseguera, alias El Mencho? ¿Le ayudaría el gobierno mexicano a tramitar visas humanitarias a las madres de Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, o de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, para que puedan ir a ver a Estados Unidos a sus hijos extraditados? X.- ¿NO APRENDEMOS DE MADURO?.- Si el saludo a doña Consuelo se da exactamente en los días en que Estados Unidos está acusando al presidente venezolano Nicolás Maduro de tener nexos con las FARC, el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa, declarando a su gobierno terrorista, ¿ni el presidente ni alguien los que le apoyaron en pactar el saludo evaluaron las implicaciones de ese “saludo humanitario”? En estos días de enormes riesgos por el Coronavirus se nos exhorta atender al llamado de Susana Distancia. ¿Acaso en la política el personaje es Sin Sana Distancia?

