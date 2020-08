Que alguien me explique 27 de Agosto del 2020 Samuel, el hackeado Para la clase política de Nuevo León, el senador Samuel García ya está injugable dentro de Movimiento Ciudadano, que tendría que salir a buscar nuevo candidato para 2021. Por

Al senador Samuel García dizque le “hackearon” su cuenta de Facebook y eso se convirtió en el enésimo escándalo de quien era el precandidato favorito de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León. Pero si somos honestos, hay que decir que el presunto “hackeo” le vino al controvertido legislador como anillo al dedo. Al menos eso cree. Lo que sus “hackeadores” filtraron fue una supuesta carta de renuncia del Senador, al partido que fundó Dante Delgado y que dirige Clemente Castañeda. Pero esa era una carta envenenada, porque en el fondo lo que buscaban los “hackeadores” era destruir la imagen de quien –a falta de Samuel García- se perfila como el nuevo precandidato estelar de Movimiento Ciudadano en Nuevo León: Luis Donaldo Colosio. Mala táctica de los “hackeadores” que le hicieron un favor al esposo de la influencer Mariana Rodríguez, al mostrar que si Movimiento Ciudadano no lo descarta como candidato, está dispuesto a irse del partido que puede dar la sorpresa de ganar la gubernatura en Nuevo León. Hasta hace algunas semanas el joven senador nuevoleonés era el puntero en las encuestas, no solo para hacerse de la candidatura, sino para ganar la silla que hoy ocupa Jaime “EL Bronco” Rodríguez. Pero en el desenfreno hormonal que suele caracterizar a algunos jóvenes desenfadados, se subió a un ladrillo y comenzó a reproducir aberraciones politicas con una velocidad sin precedentes. Se casó enmedio de la pandemia, proclamó semanas después el embarazo de su esposa y lucró mediaticamente con semanas mas tarde con la pérdida del pequeño que juntos esperaban. Anunció, casi festinando, el contagio de su influencer pareja, solo para terminar en una comida virtual insultándola, reclamándole que mostraba mucha pierna y lanzando un aberrante comentario misógino que sonó tan troglodita, como su peculiar estilo de comer las costillas de cerdo frente a las cámaras. Su allegados siempre le cuestionaron el abuso del estilo influencer, le advirtieron que sacara de los medios a su familia y sobre todo que dosificara sus redes sociales, porque igual que te elevan al nivel de un rockstar, te hunden a los peores infiernos del ridículo y del descrédito. No escuchó. A eso se le sumaron algunos traspiés reales, como ver frustada su promoción para remover a El Bronco por flagrantes y documentados delitos electorales o salir a clausurar la Refinería de Cadereyta frente a una turba enardecida de petroleros que lo atacaron y casi le destruyen su camioneta. En los hechos, el que fuera puntero en las encuestas descendió al cuarto lugar de las preferencias, abajo de Clara Luz Flores, Adrián de la Garza y Víctor Fuentes. Pero lo que es peor, de los once precandidatos evaluados por El Norte, Samuel García fue al octavo lugar en buena imágen y el último lugar en mala imagen: 25 de cada 100 que lo conocen tienen una mala o muy mala opinión de él. Y eso era antes del affair de “la pierna, la costilla y su media naranja”. Para la clase política de Nuevo León, el senador Samuel García ya está injugable dentro de Movimiento Ciudadano, que tendría que salir a buscar nuevo candidato. Si es de adentro del partido, la única ficha es Luis Donaldo Colosio, quien ya se perfilaba como candidato a la alcaldía de Monterrey. La otra opción es un candidato “ciudadano” o “libre”, entre los que estarían el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, el ex rector del Tec, David Noel Ramírez, el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo o incluso la puntera actual, Clara Luz Flores, si no concreta el boleto con Morena. Sea como fuere -y ya lo dijo ayer Tatiana Clouthier que los tiempos vienen hasta octubre- al menos para esta contienda el sepelio político del Senador Samuel García, se da por hecho. Pero esa novedad de que le “hackearon” su cuenta, que acabó por defenestar a su amigo Luis Donaldo Colosio, muy pocos la compran. Sobre todo cuando el “hackeo” se detectó el martes a las dos de la mañana y no se recuperó sino hasta las cinco de la mañana. ¿El político influencer, experto en redes sociales, tardó tres horas en recuperar su identidad virtual?. Movimiento Ciudadano tendrá que “hackear” sus decisiones, si no quiere desperdiciar en Nuevo León su gran oportunidad 2021.

