Que alguien me explique 07 de Enero del 2020 Con olor a recesión Por

Aquellos que todavía apuestan a que la recesión global está lejos, que se asomen al ejemplar del 30 de diciembre –un solo ejemplar, en un solo día- de The Wall Street Journal para ubicarse en qué niveles está la economía. La norteamericana y la global. Propietarios de casas refinancian hipotecas aceptando más intereses para tener efectivo. (1A) El reporte de la Banca norteamericana advierte que el 44 por ciento de los préstamos hipotecarios son refinanciamientos en los que los dueños de las casas prefieren pagar más interés, a cambio de lograr efectivo para saldar otras deudas o tener ese efectivo disponible para su gasto corriente. Eso se debe a que por primera vez en años el precio de las viviendas en Estados Unidos está disminuyendo y algunos de sus dueños con problemas de flujo están optando por refinanciar para quedarse con el efectivo. Ese 44 por ciento de los refinanciamientos para obtener efectivo es tres veces mayor al promedio que se tenía entre el 2004 y el 2017, lo que indica que los norteamericanos se están financiando sus faltantes de flujo con segundas hipotecas. Alerta: Si un padre o madre de familia tiene que recurrir a refinanciar su hipoteca, aceptando intereses más altos, para conseguir efectivo con qué mantener su nivel de vida, es que las cosas no marchan bien para la economía de esas familias norteamericanas. Nadie, sin necesidad, quiere retroceder el reloj de su patrimonio. Y si ya es tendencia, hay que ponerle atención. Colocaciones de acciones se quedan cortas en expectativas en 2019 (B1) Lo que se esperaba que fuera un año récord en la salida al mercado de nuevas y codiciadas colocaciones acciones como las de Lyft, Uber Technologies, Pinterest o Slack Technologies, se toparon con pared. Las sobrevaluaciones, la ausencia de utilidades y los excesos regulatorios le metieron el freno a lo que se esperaba fuera un año récord de colocaciones de nuevas acciones. Muchos de los inversionistas que le apostaron a esas nuevas acciones están ahora bajo el agua. Alerta: Mientras que el índice de Standard & Poors se elevó este año en un nada despreciable 29 por ciento, las nuevas colocaciones presentan caídas de valor que alcanzan hasta un 45 por ciento de su precio de colocación inicial. Los mercados para las nuevas acciones están nerviosos y los inversionistas más cautos. China busca librarse de la Stagflación. (A2) El índice de inflación al consumidor en China se elevó a su nivel más alto en una década, mientras que el crecimiento económico está en su peor nivel en tres décadas. El panorama es similar a una stagflación, en donde se da la tóxica combinación de crecimiento estancado y precios a la alza, un fenómeno que afectó la economía norteamericana entre 1970 y 1981. Alerta: Si China, con el mayor crecimiento económico global en los últimos 20 años, comienza a dar signos de agotamiento, aunque sea incipiente, hay que encender las luces amarillas. Un mayor costo de vida con un freno en la producción es una mala receta, que si no se enfrenta a tiempo repercutirá seriamente en la economía global. Oro alcanza su mejor nivel en el año desde 2010. (B10) El oro está en la ruta de alcanzar su mejor nivel desde 2010 con una mejoría en su precio de 18 por ciento en los últimos 12 meses. El precio del metal precioso se eleva debido a tensiones geopolíticas y a la desconfianza de los inversionistas sobre el crecimiento global. Alerta: Es una regla de oro que cuando el precio del metal amarillo se dispara es un claro indicativo de que los inversionistas están dejando otras opciones que ya no les parecen atractivas, como el Mercado de Valores, los bonos del Tesoro o los Bienes Raíces, para acampar en lo seguro. Si estas son las noticias financieras publicadas por el Wall Street Journal al cierre del 2019, solo el 30 de diciembre, ya podremos imaginar cómo se ven la perspectivas para el 2020. Contra lo que otros indicadores muestren, el olor para el futuro es de recesión.

× Galeria Previous Next