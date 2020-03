Que alguien me explique 02 de Marzo del 2020 Narcogóbers El tweet del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, señalando directamente a Roberto Sandoval como un gobernador que recibía sobornos del narcotráfico es inédito. Por

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México entraron en una espiral nunca antes vista, que se inauguró con un twit que el viernes pasado sacudió al sistema político mexicano. De su red social personal, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, salió a denunciar abiertamente a un narco-gobernador y a anunciar que a partir de ya, ese personaje era inelegible para ingresar a los Estados Unidos. Se trata de Roberto Sandoval, el ex mandatario de Nayarit y quien durante todo su sexenio fue vinculado como padrino y protector del cártel Jalisco Nueva Generación. El twit del secretario Pompeo dice al texto: “Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador del estado mexicano de Nayarit se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo señalo públicamente y lo declaro inelegible para ingresar en los Estados Unidos. Continuamos #UnitedAgainstCorruption con nuestros socios”. Esta es la primera vez que un Secretario de Estado en lo personal asume una acusación de esa magnitud contra un alto funcionario público mexicano. Sobre todo cuando ese gobernador, a pesar de todas las evidentes sospechas y pruebas, no pasa aún por un juicio oficial que lo condene. Pero el secretario Pomepo debe tener sobrada información recabada de primera mano a quien fuera el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, apodado “El Diablo”, y quien purga ya una condena de 20 años en una prisión de Nueva York acusado de proteger y recibir millonarias sumas del crimen organizado que operaba en territorio nayarita. Es el mismo fiscal Veytia quien es señalado de haber financiado por órdenes de Roberto Sandoval la campaña de Jaime “El Bronco” Rodríguez como candidato independiente al gobierno de Nuevo León. Los 50 millones de pesos que le enviaron fueron suficientes para ofrecerle a Veytia la procuraduría de Nuevo León, posición que el hoy detenido en Estados Unidos declinó. Pero la certeza del secretario Pompeo sobre las vinculaciones del ex gobernador nayarita con el crimen organizado deben de estar mas allá de las denuncias de Veytia. Sin duda estarán hoy reforzadas con declaraciones de Rubén Oceguera González, alias “El Menchito”, el hijo de Nemesio Oceguera González, alias “El Mencho”, considerado el capo en jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. “El Menchito” fue extraditado a los Estados Unidos el pasado jueves 20 de febrero, acusado de conspirar para distribuir narcóticos ilegales en los Estados Unidos con la organización de su padre que es considerada hoy la mas peligrosa en México. Y sin duda en los primeros seis días de interrogatorios ante las autoridades norteamericanas “El Menchito” ya dejó en claro quienes son los padrinos del cártel que comanda su padre, y que ya superó en poderío al Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Por eso el secretario Pompeo no se anduvo por las ramas a la hora de lanzar su sacudidor twit contra el ex gobernador Sandoval. Para dejar en claro que el gobierno norteamericano va con todo para apoyar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha por frenar el avance de los cárteles. Y si el ex gobernador Sandoval ya fue señalado sin recato desde esos niveles, no duden que el mensaje es que las investigaciones -tanto en torno al ex fiscal Veytia como con “El Menchito”- acabarán por denunciar a otros gobernadores o altos funcionarios de seguridad en México, quienes se encumbraron o se enriquecieron gracias al dinero del crimen organizado. Usar el twit del Secretario de Estado de los Estados Unidos para señalar con nombre y apellido a Roberto Sandoval, el gobernador de uno de los más pequeños estados mexicanos, no es un hecho, sino un simbolismo con el que se advierte que Estados Unidos apoyará a México a desmantelar todo un entramado de complicidades y componendas. El cuestionamiento de los analistas es cuál será la reacción de los gobernadores ligados estrechamente a Sandoval y a Veytia, al presentir que están en la antesala de revelarse sus conexiones, las cuentas bancarias a donde llegaron esos apoyos oscuros y lo que entregaron a cambio en los territorios que gobernaban. Pero lo que con mas inquietud se espera es cuál será la reacción de “El Mencho”, quien frente a la extradición de su hijo y la desarticulación de algunos de sus padrinos protectores, se debe sentir acorralado. ¿Estaremos en la antesala de una negociación o en el inicio de una sangrienta confrontación?

