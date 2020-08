Que alguien me explique 12 de Agosto del 2020 La noche de los cuchillos negros Por primera vez en la historia se abren los expedientes que involucran las investigaciones judiciales de quien fuera presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de sus dos más influyentes secretarios. Por

El sismo político que se dejó sentir en México -y más allá de sus fronteras- colocó por primera vez en la historia a un Presidente y a un Secretario de Hacienda en la antesala del patíbulo judicial. La denuncia formal presentada por Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República ya no deja lugar a la especulación. Se inició, pues, la noche de los cuchillos negros. La de la danza de los sobornos millonarios del petróleo. A eso hay que sumar las indagatorias en las que desde hace algunos días aparecen los nombres de Miguel Ángel Osorio Chong y su círculo cercano, que colocan en la barandilla al ex Secretario de Gobernación y jefe de la Seguridad Nacional en el último gobierno priista. En el caso del ex director de Pemex, ya dijo con todas sus letras ante la Fiscalía que sus jefes Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron entregar cerca de 500 millones de pesos en sobornos. Cien millones de pesos vinieron de la constructora brasileña Odebrecht y fueron para, presuntamente, financiar la campaña presidencial del 2012, que instaló a Peña Nieto en Los Pinos. También aportó presuntamente pruebas para acreditar la entrega de 120 millones a legisladores para aprobar reformas estructurales en 2013 y 2014. Lozoya Austin denunció también que el Presidente y el Secretario de Hacienda le ordenaron disponer de 200 millones de pesos para pagar una reforma estructural y 84 millones de pesos adicionales para sobornar a diputados y senadores. El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que el ex director de Pemex incluyó en su querella un video y recibos que prueban sus afirmaciones, dando el nombre de cuatro testigos para que sean interrogados y prueben los dichos. ¿Estamos hablando de videos presuntamente grabados en las oficinas alternas en las que Lozoya Austin despachaba en Montes Urales, en las Lomas, o imágenes tomadas en un sitio de entretenimiento privado en la Colonia Anzures? Y aunque el Fiscal cuidó el debido proceso al no citar nombres, la presunción es que entre los testigos que pide que comparezca estarían Froylán Gracia Galicia, coordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex, así como Arturo Henríquez Autrey, director operativo de Procura y Abastecimiento en Pemex. Lozoya Austin habría denunciado en su querella los nombres de un diputado y cinco senadores, quienes habrían recibido 120 millones de pesos para aprobar las reformas estructurales. Y que también -por órdenes de Peña Nieto y Videgaray- se habrían entregado 84 millones de pesos a distintos legisladores y a un Secretario de Finanzas de un partido, más 200 millones adicionales para operar la reforma estructural a través de un enlace. Entre esos nombres, y de acuerdo a las indagatorias, se presumen que se incluiría a los priistas Luis Vega, secretario de Finanzas del PRI y David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado. También la presunta implicación de los panistas Ricardo Anaya, así como los entonces senadores Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, actuales gobernadores panistas de Tamaulipas y Querétaro. La aparición del video con el fiscal Gertz Manero se dio apenas unas horas después de que se anunciara que fue asesinado Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Enrique Miranda Nava, ex titular de Sedesol. Compañero de golf del ex presidente Peña Nieto, Miranda fue también subsecretario de Gobernación, bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong. El asesinato, tipificado como asalto, se dio también el mismo día en que se anunció la detención e internamiento en el Penal Federal del Altiplano de Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex jefe de la Coordinación de Administración y Servicios de la Secretaría de Gobernación. El sacudimiento político que trae esta ola de denuncias y capturas instala en el banquillo de los acusados a los tres personajes más poderosos del sexenio pasado. Estamos ante la noche de los cuchillos negros. La apertura, por primera vez en la historia, de los expedientes que involucran en investigaciones judiciales a quien fuera Presidente de México y a sus dos más influyentes Secretarios. Una saga política inédita, en la que habrá que esperar respuestas.

× Galeria Previous Next