Una vez más, las mentiras del epidemiólogo Hugo López Gatell tienen que ser enmendadas con ajustes a las cifras de contagios y muertes por el Coronavirus en México. De súbito, el pasado lunes nos endosaron 28 mil 115 nuevos contagios no registrados y 2 mil 789 muertos extras en un día. Por supuesto que eso no sucedió en sólo 24 horas. Las torcidas explicaciones del científico presidencial justifican las nuevas cifras por un cambio de metodología en el seguimiento de casos y de fallecimientos. Bajo el ajuste que se explicó con un galimatías del otro científico, José Luis Alomía, ya alcanzamos los 81 mil 877 muertos y alcanzamos los 789 mil contagios. Somos la novena nación del planeta en número de contagios, pero subimos al cuarto lugar en número de decesos. Con esas posiciones, López Gatell se defiende diciendo que en el combate a la pandemia, no somos los peores del planeta. Pero eso es falso. Una mentira comprobable. La gran mentira Gatelliana está en esconder la cifra que de verdad importa. Y esa cifra es cuántos mexicanos están falleciendo por cada mil que se contagian. Y sin competencia alguna, somos la peor nación del planeta. Y por mucho. Para que se den una idea, 35 millones de contagios y poco más de un millón de decesos en el mundo, el índice promedio mundial de fallecidos es de 2.9 por cada mil contagiados. Los Estados Unidos registran 3.22 muertos por cada mil contagiados. La India 1.5 muertos por cada mil contagiados. Brasil, 2.9 muertos por cada mil contagiados. Rusia tiene 1 muerto por cada mil contagiados. Colombia 3 muertos por cada mil contagiados. España 3.7 muertos por cada mil contagiados. Perú 3.9 muertos por cada mil contagiados y Argentina 2.5 muertos por cada mil contagiados. ¿Saben cual es la cifra para México? 10.3 muertos por cada mil contagiados. Eso significa que tenemos una letalidad por cada mil contagiados de 3.5 veces mayor que el promedio del mundo. La cifra de 10.3 muertos por cada mil contagiados de México es tres veces mayor que los Estados Unidos, 7 veces mayor que la India, tres y media veces más que Brasil y 10 veces más que Rusia. Somos casi tres y media veces más letales que Colombia, tenemos 2.8 veces con mayor mortandad que España, poco más de dos y media veces que Perú y cuatro veces más que Argentina. Y diga lo que diga el diletante López Gatell, este primerísimo lugar mundial por cada mil contagios –completamente fuera de los estándares mundiales- sólo puede tener una de dos explicaciones. Una, que el número real de contagios en México es por lo menos de dos a cinco veces más de lo reportado. Es decir, que no son 790 mil, sino entre 1.5 y 4 millones de contagiados. Sólo con esas cifras entraríamos al promedio mundial de muertos por cada mil contagiados, que fluctúa entre 2 y 4 muertos por cada mil contagiados. La otra posible explicación es que si la cifra de contagios es la correcta, entonces el Sistema Nacional de Salud es un desastre. Porque bajo esta premisa, en los hospitales mexicanos estarían falleciendo a un ritmo superior entre 2.5 a 10 veces más de lo que sucede en el resto de los sistemas hospitalarios del planeta. Y eso sólo vendría a reforzar la tesis de que, a pesar de la excelente disposición del personal médico y de enfermería, los hospitales mexicanos no cuentan con las condiciones necesarias para tener un índice de mortalidad por cada mil contagiados similar al del resto del mundo. Esta es una confirmación de que -contra todo lo que se diga y por más camas que se reporten libres en los hospitales- la pobreza en la atención médica dispara la mortalidad de contagiados mexicanos al primer lugar del planeta. En lo personal, queremos pensar que lo que de verdad está sucediendo es que nos están falseando las cifras de contagiados. Y que para estar alineados al índice mundial, con los 81 mil muertos reportados, tendríamos que tener entre 2.5 y tres millones de contagios, no los 789 mil que nos dicen. Pero eso jamás lo va a admitir López Gatell porque sabe que de su manipulación de cifras depende que su padrino incondicional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le siga diciendo: “¡No estás solo!, ¡No estás solo!, ¡No estás solo!”. Pero sobre todo, porque en el gobierno de la Cuarta Transformación ya es costumbre que existan “otros datos”. Aunque el mundo no nos compre la gran mentira Gatelliana.

