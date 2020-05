Que alguien me explique 07 de Mayo del 2020 La curva aplanada Como mexicanos, nada nos gustaría más que Hugo López-Gatell tuviera la razón. Pero las cifras inmediatas no parecen apuntar hacia una inflexión a la baja. Ni en los contagios, ni en las muertes por Covid-19. Por

De acuerdo al epidemiólogo Hugo López Gatell mañana será el peor día de contagios de Coronavirus en México. Será el pico de su llamada “curva aplanada” y a partir de ahí nos dice que iremos a la baja. De salida. Como mexicanos nada nos gustaría mas que le asistiera la razón. Pero las cifras inmediatas no parecen apuntar hacia una inflexión a la baja. Ni en los contagios, ni en las muertes. Cuestión de asomarse al reporte global de la OMS para darse cuenta que hace una semana éramos el país 33 en la lista de contagios. Hoy ya somos el número 20. La mayoría de los países vienen en descenso, nosotros todavía vamos a la alza. Entre las cifras que no se dan en los reportes oficiales es que con 26 mil contagiados, México se acerca a Ecuador, que con 31 mil contagios registró aquellas infames imágenes de contagiados muriendo en la calle. Con la diferencia de que Ecuador solo tiene hoy mil 569 defunciones, contra dos mil 507 de México. Por qué el doctor Gatell no nos explica, por ejemplo, por qué Perú, con 51 mil contagios –el doble de los que tiene México- apenas registra mil 444 muertes, la mitad menos de las que se contabilizan en nuestro país. Pero sin duda la cifra mas alarmante es que ya aparecemos en el sexto lugar entre los principales países con mas incrementos de muertes en un día. Con 236 defunciones en un solo día, el martes pasado, México solo era superado por Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Bélgica, y casi empatamos con Francia y España. Otro dato que debería estudiarse a fondo es por qué los contagios y las muertes en México se concentran en estados dominados por Morena. Seis de los 10 estados con mas defunciones son gobernados o co-gobernados por el partido en el Poder. El primer lugar, con 543 defunciones, es para la Ciudad de México; el segundo, con 289, para Baja California; el cuarto lugar, con 176, para Tabasco; el sexto, con 113, para Puebla; el noveno lugar, con 79, para Veracruz y el décimo, con 69, para Morelos. Solo dos estados priistas califican en el top ten de defunciones. El Estado de México con 227 y Sinaloa con 173. Y dos estados panistas también aparecen en esa lista. Quintana Roo en el sexto, con 142 defunciones y Chihuahua, en el séptimo sitio, con 111. Por cierto que las cifras vigentes echan por tierra la teoría del morenista goberndor de Puebla, Miguel Barbosa. El mismo que decía que el Coronavirus era una enfermedad de ricos. Lo dijo en las primeras semanas, cuando Nuevo León y Jalisco eran la punta de los contagios al inicio de la pandemia. Hoy Jalisco registra solo 35 muertos, mientras que Nuevo León solo 26. Esos dos Estados sí, con medidas tomadas mas a tiempo y aún en contra de lo que en ese momento dictaba López Gatell, lograron en los hechos aplanar su curva de contagios y defunciones. Son ejemplo a seguir porque actuaron de inmediato, dos semanas antes. Veremos ahora si se da el aplanamiento de la curva que le vendió el epidemiólgo de la Casa Presidencial a su jefe el presidente López Obrador. Alguien olvidó que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. A partir del próximo sábado 9 de mayo podremos confirmar si de verdad la curva ya se aplanó. Ojalá que así sea, porque nada sería mas triste que hacerle al doctor López Gatell un impropio recordatorio de que nos falló en su pronóstico, precisamente el domingo 10 de mayo.

