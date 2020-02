Que alguien me explique 25 de Febrero del 2020 ATTAR 2715 SC ATTAR 2715 SC es la empresa fantasma ligada a Jaime Rodríguez “El Bronco” que ha recibido flujos multimillonarios y que está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta sociedad podría ser clave para desmantelar el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León. Por

ATTAR 2715 SC. No, no se trata de un código secreto, del nombre de un nuevo videojuego o de una nueva galaxia descubierta por científicos de la NASA. Memoricen el nombre de ATTAR 2715 SC, que es la razón social de una empresa relacionada con Jaime Rodríguez Calderón y de la que muy pronto podrían revelarse como el epicentro de multimillonarias transferencias de dudoso origen y destino. La Unidad de Inteligencia Financiera, bajo el mando de Santiago Nieto, estaría rastreando todas las operaciones de entrada y salida de recursos de esa empresa que opera bajo el Registro Federal de Causantes ADM160415N72. No es difícil adivinar el propósito para el que fue creada ATTAR 2715 SC. En su nombre viene descifrado el código. 2 es el día, 7 es el mes y 15 es el año. 2 de julio del 2015. Ese es el día exacto de la elección en la que resultó triunfador el candidato independiente al gobierno de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”. Sin duda, la empresa fue hecha a su medida. Y aunque ATTAR 2715 SC está detectada como una empresa de presuntos contribuyentes con operaciones simuladas, dos facturas expedidas a su favor por la Cooperativa Cruz Azul S.C.L. dan fe de sus operaciones y revelan que su domicilio es 24 Norte No. 2004 Altos, en la Colonia Miguel Alemán de Puebla. De acuerdo a su RFC, ATTAR 2715 fue constituida el 15 de abril del 2016 y las facturas registradas de la empresa cementera tienen fecha del 7 de noviembre y el 27 de diciembre del 2016. La investigación se inició para verificar el origen de los recursos financieros usados por El Bronco para recolectar las firmas que le garantizaran su candidatura presidencial independiente en el 2018. La recolección se habría hecho con presuntos voluntarios, a quienes se les entregaron tarjetas de dispersión de esos recursos para pagarles por sus servicios en la recolección de las firmas. Lo detectado en principio fueron poco más de 12 millones de pesos de fondos provenientes de tres empresas: Piserra Construcciones S.A. de C.V., Grupo Comercial Gruten S.A. de C.V. y ATTAR 2715 SC. Esa dispersión de apoyos se hizo entre mil 35 auxiliares que recolectaron las firmas, a los que se les entregaron tarjetas de Banorte, BBVA, Citibanamex y Saldazo Oxxo. Pero esa investigación, que pasó por el Instituto Nacional Electoral, fue la que dio pie para rastrear los ingresos y los egresos de las empresas y lo que se encontró en ATTAR 2715 SC sorprendió a los investigadores. De acuerdo a los reportes, la empresa que sobrevivió al fracaso del “Bronco” en la elección presidencial, reportó fiscalmente entre agosto de 2016 y julio del 2018 –fecha de la elección presidencial- ingresos por mil 113 millones de pesos. Pero sus transacciones identificadas en ese mismo período suman mil 442 millones de pesos, es decir, 329 millones mas de lo que declaró fiscalmente. Y no existe explicación a esa discrepancia fiscal. Ese solo hecho abrió todo un expediente en el que ya se investigan operaciones de al menos media docena de empresas, a través de las cuales presumiblemente se habrían triangulado recursos para justificar los montos millonarios que maneja ATTAR 2715 SC. Entre esas empresas bajo investigación están Microsoluciones Efectivas S.A. DE C.V., que a pesar de estar denunciada en la Unidad de Inteligencia Financiera desde julio de 2017 bajo el expediente 662017 e inhabilitada bajo el recurso 110E0462017, continuó operando con la empresa ligada al “Bronco” entre agosto de 2016 y julio de 2018. También se investiga a Bonilla y Asociados SC, con operaciones ligadas a ATTAR 2715 SC entre el 8 de julio de 2015 –seis días después de la elección para gobernador- y julio del 2018, el mes de la elección presidencial. El rastreo de los recursos dudosos incluye a Argema Consultores SC, Servicios Profesionales Baal SC, Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas A.C., asi como Menchaca Pérez y Asociados. De acuerdo a las investigaciones, entre los gastos de ATTAR 2715 está un automóvil Lamborgini Huracán Coupé MY18, con valor de 4.9 millones de pesos. Se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera cierre en cualquier momento su investigación, que sin duda servirá para que las autoridades electorales -y sobre todo la Suprema Corte- tengan claridad sobre los delitos cometidos por “El Bronco” y que esperan el castigo ya dictaminado por el Congreso de Nuevo León.

