AMLO y la mamá del Chapo

El video corrió como peligroso virus por las redes sociales. Muestra al presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, deteniendo su camino y bajándose a saludar a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A la abuela del liberado Ovidio Guzmán López. Algunos dicen que la escena sí es de ayer, durante la gira por Badiraguato, en la tierra del Chapo. Otros alertan que es un video de febrero del 2019, a tres meses de que había asumido ya la presidencia. Lo curioso es que en el video aparecen dos reporteras gráficas y otros acompañantes con tapabocas, lo que indicaría que el hecho sucedió ayer, presumiblemente en el trayecto a la supervisión de las obras de la carretera Badiraguato - Parral. Se haya dado ayer o hace un año, la escena es infame bajo cualquier óptica. No existe forma de justificar un comportamiento presidencial así. Bajo ninguna circunstancia. Menos aún si fuera en la gira de ayer, porque el presidente de la República tendría que estar acuartelado en Palacio Nacional, trazando y supervisando la estrategia contra el Coronavirus y no desoyendo su propia orden de “quedarse en casa”. Tampoco transitando sin escolta policial, ni militares que lo protejan, en un camino de terracería en Sinaloa, para tenderle la mano y saludar con tanta confianza, “de tú”, a la madre de quien fuera el mayor capo de la droga en el mundo, hoy purgando una larga condena en los Estados Unidos. La escena preocupa, porque no es la madre del capo quien accidentalmente lo intercepta. Es el presidente quien baja de su vehículo, se dirige a la camioneta donde está la señora María Consuelo Loera Pérez y -sin que ella se baje- le tiende la mano y le dice “Te saludo. No te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta”. La carta a la que el presidente López Obrador se refiere, y en la que la madre de El Chapo le pedía que intercediera para regresar a su hijo a México, fue un hecho que fue ampliamente abordado en La Mañanera del 22 de febrero. El lenguaje del encuentro de ayer –o de hace un año- con la madre de El Chapo es de confianza, como de confianza es la manera como el abogado de “El Chapo” Guzmán -José Luis González Meza- toma del brazo y por la espalda al presidente para acompañarlo de regreso a su camioneta. El infortunado encuentro presidencial se da a poco más de cinco meses en que Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y nieto de María Consuelo Loera Pérez, fue capturado y sorpresivamente liberado en Culiacán, en medio de severos cuestionamientos al gobierno de la Cuarta Transformación. Y como dato curioso, el encuentro entre el presidente y la madre y abuela de los capos se da precisamente el 29 de marzo, ayer, cuando Ovidio Guzmán López celebró su cumpleaños número 30. ¿Cómo justificar ante los mexicanos la coincidencia entre la fuga del nieto y el saludo a la abuela en el día del cumpleaños del nieto? ¿Si el encuentro fue ayer, cómo explicarle a millones de mexicanos que obedeciendo el exhorto se quedaron en sus hogares ante el llamado del gobierno, cuando su presidente andaba de gira, saludando “de tú” y de mano a la madre del “El Chapo” Guzmán? ¿Cómo explicarle esa escena –haiga sido cuando haiga sido- a las miles de familias de militares y marinos muertos en la lucha contra el narcotráfico en México, y en particular contra el Cártel de Sinaloa? ¿Cuál será la consecuencia que tendrá este video en las negociaciones sobre el narcotráfico con el gobierno de los Estados Unidos? ¿Impactarán en la confianza que el presidente Donald Trump y el Departamento de Estado tienen sobre el mandatario mexicano? Hoy los mexicanos esperan que en La Mañanera venga la explicación presidencial, de viva voz. Aunque sea cual fuera esa justificación, será difícil entender tanta deferencia hacia una familia criminal que tanto daño y tanta muerte ha causado con el tráfico de drogas a México y al mundo entero.

