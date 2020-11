Que alguien me explique 09 de Noviembre del 2020 AMLO en el espejo Si el presidente López Obrador ignora y desoye las lecciones de la Historia, sin duda estará condenado a que los mexicanos no le refrenden ese voto con el que hizo historia en 2018. La derrota de Trump le marca el camino. Por

Estados Unidos y el mundo despertamos el domingo a la fiesta para recuperar la democracia, la sensatez política, el equilibrio de los poderes y la cordura para dialogar. Los electores norteamericanos eligieron con la mayor votación de la historia -74 millones de sufragios- a los demócratas Joe Biden y Kamala Harris para instalarse a partir del 20 de enero en la Casa Blanca. Un enorme respiro en medio del drama sanitario y económico mundial. Con esa decisión serán sepultados –esperemos que jamás olvidados- los cuatro años de aberraciones políticas de Donald Trump. El seudo magnate de las bienes raíces pasará a la historia como uno de los personajes más oscuros, desde cuya cúspide de su descomunal ego estuvo a un paso de consumarse el suicidio de la democracia. Pero por ese mismo ego herido, los 72 días que faltan para consumar la transición no serán fáciles. Lo menos que veremos será un desfile interminable de denuncias legales buscando desacreditar la elección. Lo más, serán hordas trumpistas inundando las calles con protestas que podrían culminar en una ola de violencia. Porque la misma euforia que la victoria Biden-Harris provocó en la mitad de los norteamericanos, de ese mismo tamaño –pero con mayor resentimiento y agresividad- está también en el desencanto y la frustración generados en la otra mitad de los norteamericanos que votaron por conservar a Trump en la presidencia. Y ese será el primer gran reto de Biden. Cómo sanar las heridas de una nación a la que el gran mitómano, el superior megalómano y el provocador en jefe de la política global, condenó a la radicalización. Será una operación político- quirírgica de enormes dimensiones. El divisionismo extremo de la Unión Americana coloca a la nación emblema de la democracia, las finanzas, la tecnología y la modernidad, en una fragilidad nunca antes experimentada. En los próximos días todo puede suceder. Por esa misma razón los mexicanos –y en particular el presidente Andres Manuel López Obrador- debemos de aprender en cabeza ajena. Insistir desde el púlpito de La Mañanera en venderle a los mexicanos una visión muy personal, violenta y confrontativa de México, que no comparte ni su gabinete más cercano, es un acto suicida que tarde o temprano cobrará sus réditos al gobierno de la Cuarta Transformación. Como le sucedió a Trump. Por supuesto que los mexicanos apoyamos al presidente en la lucha por zanjar la desigualdad social y en combatir la enorme corrupción y la impunidad heredada por el PRIAN. Nadie cuestiona la cruzada. Pero insistir eternamente en que existen “otros datos”, que todos lo que no están conmigo están contra mí, que los políticos del pasado todos son corruptos y todos los del presente –Bartletts incluídos- son puros y que el empresariado es un puñado de insaciables hambreadores del pueblo, es suicida. Una visión así, aferrada a exhumar el pasado sin construir un esperanzador futuro, no tiene otro destino que la destrucción del tejido social y el quiebre de la República. Como todavía le puede suceder a los Estados Unidos si Trump insiste en usar a la mitad de los norteamericanos como carne de cañón para aferrarse al poder que ya no le pertenece. El presidente López Obrador tiene el privilegio de contemplar desde la barrera de la Historia el desplome de su homólogo norteamericano. El que desdeñó otras opiniones que no fueran las de él, el que menospreció a la pandemia negándose siempre a usar cubrebocas, el que hizo del insulto y la defenestación su principal instrumento para descalificar e imponer su Ley frente a sus adversarios. Hay que verse en ese espejo. ¿Suena familiar? Si el mandatario mexicano no recapacita redefiniendo en el primer tercio de su gobierno tanto estrategias como colaboradores, podría encontrarse con un sorpresivo primer tropiezo electoral en junio del 2021 o incluso con la revocación de su mandato en febrero del 2022. Trump se dedicó por meses a despreciar a Biden. Lo llamaba “Sleepy Joe”, Joe el somnoliento. Pero los norteamericanos en su mayoría prefirieron al somnoliento, pero serio e institucional, que al violento e irracional. Ahora paga el precio. ¿Cuántos Biden se están gestando en México entre políticos, empresarios, líderes sociales o periodistas que son insultados todos los días en la homilía mañanera a la Nación? ¿Cuántas Kamalas podrían emerger de los movimientos feministas, de las madres de niños sin tratamieto para el cáncer, de las madres sin guarderías para cuidar a sus hijos o de las cruzadas por los derechos humanos ignorados por el gobierno de la Cuarta Transformación? Si el presidente López Obrador es listo y recapacita, aprovechará el ejemplo del quiebre norteamericano para ajustar su estrategia. Si ignora y desoye las lecciones de la Historia, sin duda estará condenado a que los mexicanos no le refrenden ese voto con el que hizo historia en 2018. La derrota de Trump le marca el camino.

× Galeria Previous Next