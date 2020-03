Que alguien me explique 12 de Marzo del 2020 México y la 4T, sordos Frente a los 9 casos de Coronavirus detectados oficialmente, el presidente anunció un estado de emergencia sanitaria para la nación. Y canceló todos los eventos públicos de más de 500 personas, suspendió temporalmente la liga de fútbol, canceló cualquier llegada de cruceros a puertos del país e impuso severas medidas preventivas en hoteles y reclusorios. Por

Sí…. el presidente de Colombia, Iván Duque, se decidió ayer a tomar el toro por los cuernos y emular a sus colegas de Estados Unidos, Italia, España, Reino Unido y Japón, entre otros, para amortiguar los efectos de la pandemia que azota al mundo. Pero en México, por desgracia, se tienen “otros datos”, otras visiones, otra manera de enfrentar una crisis que no es culpa del gobierno de la Cuarta Transformación, pero que podría sepultarlo si esa crisis del Coronavirus se maneja mal. Y al parecer eso está sucediendo. Después de que la Organización Mundial de la Salud la decretó el miércoles como una pandemia mundial y que incluso el presidente Trump cambió su discurso y aplicó medidas extremas, desde cancelar vuelos con Europa hasta suspender los partidos de la NBA, La Mañanera de hoy era sin duda una de las más esperadas. Los mexicanos buscábamos escuchar los anuncios que el presidente Andrés Manuel López Obrador daría frente a la nueva realidad. Como el presidente Trump y otros muchos lo hicieron ayer. Pero todo fue en vano. Los primeros 15 minutos de La Mañanera de hoy fueron destinados hablar de los temas de siempre. El apoyo a los programas sociales, los aviones, los helicópteros y el petróleo. Como si la alerta mundial de ayer fuera plato en segunda mesa. Y cuando el presidente López Obrador tomó la palabra sobre el tema, solo fue para decir que lo del Coronavirus lo tocaría el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. El mismo de los conflictos con las vacunas, las medicinas del cáncer y del Sida. Una vez más el Secretario de Salud, oculto, sin dar la cara. López Gatell se concretó a decir que en México apenas van 13 casos y que estamos en fase uno de la crisis sanitaria, mientras que el resto del mundo a está en fase 3. O sea, que aquí insistimos a contracorriente de los científicos globales que tenemos “otros datos”. Se tiene que ser demasiado torpe para ignorar -aunque no nos guste admitirlo- que México es –geográficamente hablando- el estado 53 de la Unión Americana. Y si en los Estados Unidos el presidente Trump ya aceptó la nueva realidad y adoptó medidas extremas, ¿que diferencia hace de este lado del Río Bravo? El Coronavirus no necesita pasaporte. Viene con Global Entry. Lopez Gatell insistió que solo tenemos registrados 13 casos de Coronavirus. Pero eso no es porque seamos muy buenos para prevenir, sino porque no tenemos la capacidad de detectarlos. Vaya a un hospital no público, sino privado, y pida que le hagan una prueba del Coronavirus para que vea la respuesta. Simplemente el miércoles en Monterrey se conoció de un vuelo privado en el que viajaban media docena de directivos y ejecutivos regiomontanos que llegaron con síntomas del contagio. Dos ya registraron positivo y los demás están en observación. Apenas esta mañana se anunció que integrantes de la comitiva brasileña que fueron a Washington y saludaron al presidente Trump y al vicepresidente Pence, acaban de registrar positivo en la prueba. Alerta en la Casa Blanca. De La Mañanera de hoy, el único anuncio que escuchamos de López Gatell -y va a contrapelo del mundo- es que la Feria de San Marcos no se suspende. ¡Que orgullo! ¡Qué estupidez! ¡Confirmamos como lo cantaba José Alfredo, que en México la vida no vale nada! Como tampoco suspenderán ni eventos públicos, como Pa´l Norte, a donde acuden decenas de miles de todo el país al gran concierto de Monterrey. Ni se suspenden partidos de fútbol, ni se toman medidas en hoteles o reclusorios, como sí se hizo en Colombia. En México el Coronavirus es una pandemia exagerada por los conservadores, por los fifis, por los enemigos de la Cuarta Transformación. Eso dispersan, eso nos hacen creer. Pero gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, tenemos la erudición del Dr. Hugo López Gatell para gritarle al mundo que México está aislado, blindado, a salvo de la pandemia que en otras latitudes ya es grado tres. Aquí apenas estamos en uno. Las Bolsas del mundo, México incluido, desplomándose otro 6 por ciento esta mañana. El dólar tocando el cielo de los 23 pesos. Pero esos fenómenos ya nos los explicará el subsecretario de Salud en La Mañanera del viernes.

