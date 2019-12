politica 25 de Noviembre del 2019 Yeidckol Polevnsky suspende Congreso extraordinario de Morena Esto marca otro quiebre entre los liderazgos del partido del presidente. La suspensión pone de relieve la diferencia entre la dirigente del partido y una de sus figuras más influyentes, Bertha Luján Por

Debido a la falta de firma de Yeidckol Polevnsky, el Congreso extraordinario de Morena para renovar la dirigencia nacional ha sido suspendido. De esta manera, el partido no emitió la convocatoria para formalizar el congreso que debía efectuarse el próximo 30 de noviembre y dar cumplimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ordenó reponer el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional. “Hasta la fecha y hora de emisión del presente oficio, esta Comisión no tiene registro de que la solicitud antes mencionada haya sido atendida. Es por lo anterior que informamos a la militancia de Morena que, por la falta de firma de una de las partes, no fue posible emitir en tiempo y forma la Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario que se celebraría el 30 de noviembre de 2019”, indicó la Comisión de Honor y Justicia del partido. Lo anterior marca otro quiebre entre los líderes y la pugna de poder en la facción fundada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una clara diferencia entre Polevnsky y Bertha Luján, esta última, una de sus figuras más influyentes que también busca la dirigencia.

