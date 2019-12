Con Vox España gira a la derecha

Alguien debería decir a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muerto y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando.https://t.co/W0elai13P1 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 19, 2019

Dicen que un insulto lo debes tomar de quien viene. Si es así, entonces el “mediocre con ínfulas” que Vox le dedicó a AMLO, no lo podemos menospreciar. En las últimas elecciones de España, que sucedieron el 11 de noviembre, Vox hizo historia al convertirse en el primer partido político de extrema derecha en llegar al Parlamento español. Y no sólo eso, también se posicionaron como la tercer fuerza política. Todo eso en tiempo récord, 11 meses. Vox se identifica con ideas más conservadoras. No apoyan la migración, son más de la idea de poner restricciones en las fronteras. Y cuando a su líder, Santiago Abascal, le preguntan sobre la adopción este opina que es preferible que los niños convivan con un padre y una madre. Son ultra nacionalistas y el intento de Cataluña por independizarse no les hizo gracia. De se dice que su repentino ascenso se explica por su postura a favor de mantener una España unida. Esto atrajo a un gran número de votantes. “A un catalán no puede pasarle nada peor que dejar de ser español”, dijo Abascal en uno de sus discursos. Vox también defiende la historia de España a capa y espada, como hace 500 años lo hizo Hernán Cortés. Por eso no les hizo gracia que Andrés Manuel López Obrador dijera que cometió el primer fraude de la historia de México. Y bueno, después vino el tuit. Pero la opinión sobre Cortés no es lo único de lo que Vox difiere con AMLO. Porque mientras la 4T giró a México a la izquierda; Vox le hace guiños a España para que gire a la derecha. Y no se trata de un caso aislado, de hecho España llega tarde a la ola nacionalista que arrasó en varios países europeos. En Francia, Marine Le Pen y el Frente Nacional. En Italia, Matteo Salvini y La Liga. En Alemania, el partido Alternativa para Alemania. Y la lista sigue. Así que, podrás estar en contra o a favor de Vox, pero si las cosas se toman de quien viene, AMLO tendría que tomarse muy en serio esas declaraciones… ¿no crees?