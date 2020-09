politica 02 de Septiembre del 2020 Vinculan a Collado a nuevo proceso Un juez vincula a Juan Collado a nuevo proceso; Javier Corral acusa nexos con campañas políticas. Por

Un juez federal con sede en la Ciudad de México vinculó a nuevo proceso a Juan Collado, ex abogado de Enrique Peña Nieto, por delito de fraude. De esta manera, se le ordenó un plazo de dos meses para realizar una investigación complementaria y aportar más pruebas al caso. Tras 20 horas de audiencia en el Reclusorio Norte, a Collado se le imputaron delitos como tráfico de influencias y cargos contra la administración de justicia, pero no procedieron y sólo se le vinculó por fraude. Mientras tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que se presentó una denuncia ante la FGR contra Collado por desvío de recursos que ascienden a casi 14 millones de pesos y que tienen que ver con campañas políticas. En la denuncia también se involucra a César Duarte, ex gobernador de aquella entidad y quien fue detenido en Florida, el cual se habría prestado para una “simulación de servicios de asesoría jurídica” entre 2013 y 2014.

