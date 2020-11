politica 12 de Noviembre del 2020 Víctor Fuentes avala alianza PAN-PRD-MC El senador del PAN por Nuevo León ve con buenos ojos realizar un frente común con Movimiento Ciudadano y con el PRD para enfrentar a Morena en el proceso electoral de 2021 Por

Víctor Fuentes, senador por el PAN, avala la potencial alianza entre su partido, Movimiento Ciudadano y el PRD. Esto, aseguró, tiene el objetivo de trabajar en equipo para recuperar la grandeza de Nuevo León en las elecciones de 2021 y hacer frente al proyecto de Morena. “Sin duda alguna, cuando se trabaja en equipo se logran mejores resultados. Es por eso que considero la alianza entre mi partido, Movimiento Ciudadano y PRD como una buena opción para participar en el proceso electoral del próximo año y hacer frente al partido autoritario que es Morena”, expresó el legislador, quien considera que no son tiempos de poner por delante el interés personal o de grupo. Asimismo, dijo que una vez que se concreten los acuerdos entre partidos, será fundamental realizar una selección abierta de los posibles candidatos para garantizar el proceso democrático conforme a los estándares que requiere el estado. “Que se lleve a cabo un proceso abierto para la selección de las candidaturas en Nuevo León es un sinónimo de democracia, ya que es el pueblo el que debe elegir a los mejores perfiles contendientes”, declaró. Fuentes Solís remarcó el hecho de que tanto Acción Nacional como sus virtuales aliados comparten una misma visión, contraria a la que ostenta el actual partido en el poder, que, a su parecer, obedece a los deseos de una sola persona, el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Frente a este momento de riesgo para nuestra democracia, en el que, en pleno siglo XXI emergió un partido hegemónico que solo obedece los designios de un hombre, nos toca unirnos por el bien de la democracia y la participación ciudadana”, dijo Fuentes. Acerca de una posible colaboración con el PRI, el senador panista refirió que los valores democráticos de ambas entidades no coinciden dada la falta de compromiso de los priistas para poner a la ciudadanía en primer lugar. “Por conocimiento de causa, sabemos que el PRI es un partido totalmente antidemocrático. Lo hemos visto antes, lo podemos ver ahora. Es por eso que, desde mi punto de vista, no podríamos trabajar en conjunto, ya que nuestros ideales no coinciden”, puntualizó.

