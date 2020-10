politica 20 de Octubre del 2020 “Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto”: AMLO sobre la red de Cienfuegos El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que pedirá información a Estados Unidos sobre los contactos cercanos del ex secretario de la Defensa Nacional, en el aparato de seguridad mexicano Por

Sin lugar a dudas, el gobierno de México pedirá a su contraparte estadounidense un informe referente a las presuntas conexiones del ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para en su momento fincar o deslindar responsabilidades. A inicios de semana, en su habitual ‘mañanera’, el Ejecutivo Federal reiteró que es necesario esperar a que concluyan las investigaciones por parte de la DEA para conocer a fondo las pruebas que se tienen, no sólo contra el ex mando militar, sino en el caso de Genaro García Luna. “Si hay alguien señalado y se le demuestra que participó en un acto de vinculación con el narcotráfico, pues no puede ser funcionario; y si se trata del Ejército y está en activo, pues tiene que ser retirado y puesto a disposición de la autoridad competente, y si está en retiro puesto a disposición de la autoridad competente. “Pero eso hasta que se tengan los elementos, porque se habla de pruebas, tanto en el caso de García Luna como del General Cienfuegos, de muchísimas llamadas, incluso de videos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay sobre esto y sí vamos a solicitar nosotros al gobierno de Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas”, expresó López Obrador. Inclusive, en su conferencia matutina de hoy, el inquilino de Palacio Nacional se autonombró vocero oficial del caso Cienfuegos para evitar lo que llamó “manipulación de la información” y reiteró que “en el caso, repito, de que se presentaran pruebas y se demostrara que el secretario de la Defensa del presidente Peña Nieto sí es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues se (le) tiene que castigar a él, no debe de haber impunidad, también a quienes resulten involucrados”. López Obrador añadió que el General Cienfuegos recibió desde el inicio apoyo consular, luego de haber sido detenido la semana pasada en Los Ángeles, California, pero que el proceso ya está en manos de sus abogados. Esta tarde, un juez federal de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al considerar que existe un alto riesgo de fuga, por lo que permanecerá detenido.

× Galeria Previous Next