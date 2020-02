Ramírez Cuéllar es el nuevo presidente de Morena

La decisión del @TEPJF_informa avala los resolutivos tomados en el Congreso Nacional Extraordinario donde fui elegido por unanimidad como presidente del @CENMorenaMX. Mi compromiso es consolidar a nuestro partido como el gran motor de la transformación de México.#MorenaAvanza pic.twitter.com/5xrtcBroSw — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) February 26, 2020

En la resolución del Tribunal los magistrados concluyeron que el 20 de noviembre concluyó la prórroga que le habían concedido a Yeidckol Polevnsky para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que el congreso extraordinario del 26 de enero sí cuenta con todos los elementos de validez. Esto a pesar de que Polevsnky señaló en diversas ocasiones que ese congreso fue ilegal porque quienes lo convocaron no respetaron los estatutos de Morena, además de que a los magistrados no les corresponde legislar sobre las reglas internas del partido sino únicamente invalidar las faltas. Sin embargo en la resolución del Tribunal los magistrados consideraron que la convocatoria al Congreso no violó los estatutos del partido, además reconocieron que contaron con el quórum necesario para validar las decisiones. También indicaron como ‘infundados e inoperantes’ los agravios de los militantes inconformes de Morena. La votación del proyecto lució así: seis magistrados votaron a favor de validar el Congreso Extraordinario y sólo el magistrado Reyes Rodríguez votó en contra. Él solicitó emitir una nueva convocatoria con base en los estatutos de Morena y opinó que era mejor mantener cerrada la llave de la ‘injerencia en la vida interna del partido’, aunque sus compañeros insistieron en que no están cometiendo ninguna injerencia.