politica 17 de Abril del 2020 Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Luis Miranda, ex funcionario y amigo de EPN Al margen de las declaraciones cruzadas sobre la petición que hizo la Secretaría de la Función Pública para acumular información sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto confirmó que sí existe un proceso abierto contra Luis Miranda en la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que existe una investigación en contra de Luis Miranda, ex titular de Sedesol y actual diputado plurinominal por el PRI. Nieto Castillo confirmó la indagación hacia Miranda en una conversación virtual con integrantes del Partido del Trabajo, sin ofrecer más detalles al respecto. El titular de la UIF aseguró que el proceso contra ex funcionarios que ya han sido indagados, “continúa”, como Rosario Robles o Emilio Lozoya. “Con las nuevas normas de extinción de dominio se podrá avanzar más rápido”, aseguró Nieto Castillo. Lo anterior resulta al margen de las declaraciones cruzadas sobre la petición que hizo la Secretaría de la Función Pública para investigar en bancos al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano.

