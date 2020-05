UIF y las cuentas de García Luna

Santiago Nieto, titular de la dependencia, informó que las cuentas bancarias del ex secretario de Seguridad Pública han sido vinculadas a la delincuencia organizada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene en la mira varias cuentas bancarias de Genaro García Luna, las cuales han sido vinculadas con el crimen organizado. De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, la dependencia presentó 19 denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra del ex secretario de Seguridad Pública, así como de otros grupos delincuenciales. “Nosotros llegamos a é (García Luna)l vía corrupción política y no narcotráfico. Pero también es cierto que nosotros le dimos la información a Estados Unidos sobre la corrupción política porque no la tenían y finalmente esta empresa Nunvav era la que pagaba el esquema de vida de García Luna”, aseguró Nieto para El Universal. Según el titular de la UIF, el monto de las cuentas congeladas a García Luna y organizaciones criminales como Unión Tepito, Cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, suman alrededor de 3 mil millones de pesos.