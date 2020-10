politica 08 de Octubre del 2020 Tribunal confirma que venta de Fertinal a Pemex fue un fraude La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa destaca una operación en particular, el pago de un dividendo, el cual, según fuentes cercanas al asunto, habría fungido como el mecanismo de un presunto soborno a favor de un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto. Por

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró que la venta de Fertinal a Pemex, realizada en 2015 por un monto de 255 millones de dólares, constituyó una operación fraudulenta. El tribunal avaló la sanción que la Secretaría de la Función Pública emitió contra Edgar Torres Garrido, ex director general de Pemex Fertilizantes, quien fue inhabilitado y multado con 619.4 millones de pesos. El ex funcionario era considerado cercano a Emilio Lozoya, a tal grado que fue parte de la compañía de inversión familiar del ex director de Pemex, Makech Capital. El argumento utilizado por esta instancia del poder judicial resaltó que la operación era inviable dada la falta de liquidez que enfrentaba Fertinal antes de ser vendida a Pemex, tal como lo documentó un reporte de la Auditoría Superior de la Federación realizado desde el sexenio anterior. El tribunal destaca una operación en particular, el pago de un dividendo, el cual, según fuentes cercanas al asunto, habría fungido como el mecanismo de un presunto soborno a favor de un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto. “La mecánica de pago de los dividendos resultó en un beneficio exclusivo para los accionistas de Fertinal”, dijo la magistrada Nora Urby Genel.

