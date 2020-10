politica 15 de Octubre del 2020 TEPJF avala partido de Elba y Haces TEPJF otorgó su aval a Fuerza Social y de RSP como partidos políticos, mientras que a México Libre se le negó el registro. Por

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), avaló la creación de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, organizaciones ligadas a Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo y al Senador de Morena, Pedro Haces, respectivamente. En el caso de Redes Sociales Progresistas, el TEPJF estableció que dicha organización no incurrió en dádivas o pagos a las personas que se afiliaron o participaron en las asambleas estatales y la nacional constitutiva del partido, como se había argumentado en un principio. Así mismo rechazaron que haya existido algún tipo de injerencia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que la participación de los afiliados fue individual y no corporativa. Respecto al partido ligado al Senador Haces, Fuerza Social por México, los magistrados revocaron el fallo del INE que le negaba su registro y determinaron que el órgano electoral debe realizar una nueva revisión de las asambleas, de las cuales canceló algunas. Con dicha resolución el partido vinculado con la confederación autónoma de trabajadores y empleados de México (CATEM), recuperó cinco asambleas y cumplir así con el mínimo que establece la ley pero estas deberán ser retiradas por el INE. Niegan registro a México Libre En esta misma discusión, los magistrados del TEPJE, ratificaron la decisión del INE de negar el registro a México libre, partido que conformaron Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón. Durante la discusión del caso que obtuvo 4 votos a favor y tres en contra, la mayoría de los magistrados consideraron que el partido no cumplió el requisito de identificar a sus donantes, a través de la aplicación CLIP, cómo lo exige la ley, además se avaló los argumentos dados por el INE que señalan que México libre cometió faltas formales y de fondo en la fiscalización de aportaciones en especie. Al darse a conocer esta noticia el ex presidente Felipe Calderón aseguró que la decisión del TEPJF es absurda y recalcó que solo las organizaciones afines al Presidente Andrés Manuel López Obrador son las que pudieron obtener un registro. "Se consumó la arbitrariedad: Los partidos afines a López Obrador, Redes Sociales Progresistas, Encuentro social y Fuerza Social obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamente Ciudadana, México Libre se le negó de la manera más absurda. Avanza autoritarismo”, dijo.

