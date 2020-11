politica 09 de Noviembre del 2020 ¿Qué sigue para Donald Trump? Depende de su familia La familia Trump está dividida por el curso que creen que debe tomar el presidente en relación a la concesión de la elección, de acuerdo a un reporte del portal Politico Por

El círculo íntimo de la familia de Donald Trump está dividido por el curso que creen que debe tomar el presidente en relación a la concesión de la elección, de acuerdo a un reporte del portal Politico. Mientras que un lado afirma que Trump agotará todas las instancias legales para pelear la reelección, otros miembros de la familia consideran que lo más conveniente para la imagen y futuro político del presidente es admitir la derrota y aceptar la inminente victoria de Joe Biden. De acuerdo con reportes de CNN, Jared Kushner -yerno y asesor principal del presidente- y la primera dama Melania Trump habrían considerado la idea de abdicar a la elección. En cambio, Donald Jr. y Eric, los hijos adultos del magnate, lo seguirían presionando tanto a él como a sus aliados para mantenerse en pie de lucha por todas las vías legales. Al respecto, el portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller, salió a desmentir tales afirmaciones, aunque CNN sostiene sus informes. “Esta historia no es cierta”, dijo Miller el domingo. “Jared ha aconsejado a Donald Trump que busque todos los recursos legales disponibles para garantizar la precisión”, agregó. Miller dijo este lunes a Fox Business que la palabra ‘admitir’ no está en su vocabulario y que las demandas en puerta que buscan disputar los resultados de la elección van más allá del propio Trump. Se trata de “todo el futuro de las elecciones en Estados Unidos. Se trata de la integridad de las elecciones… Si no podemos hacer esto bien, ¿por qué pensar que alguna vez tendremos confianza en estas elecciones en el futuro”, afirmó. Hasta el momento, el mandatario estadounidense ha tomado como ‘búnker’ su campo de golf en Sterling, Virginia, donde supo de las proyecciones finales de la elección, de acuerdo a fuentes de CNN. Aunque públicamente ha mostrado su descontento, en privado se afirma no ha negado del todo los resultados. Sin embargo, esto no significa que no siga presionando a sus abogados a continuar con el proceso legal de impugnar la elección. “Vamos a perseguir todo lo que tenemos delante de nosotros. Nos aseguraremos de que el público estadounidense tenga plena confianza en estas elecciones... estamos pasando por todo esto, así que cuando el Colegio Electoral se reúna para certificar esta elección, el pueblo estadounidense puede tener plena confianza en su resultado”, puntualizó Miller.

