¿Qué significa ser un país de terroristas?

El martes, Donald Trump aseguró que designará a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y con más de 30 mil asesinatos en los primeros siete meses de este año, quizá pocos se atreverían a cuestionarlo. Pero, ¿somos víctimas de terrorismo? Después de lo ocurrido en Culiacán, en Sonora, en Tamaulipas y en muchas otras partes, algunos podrían pensar que sí. Pero la palabra terrorismo no debe ser tomada a la ligera. En la conferencia, el canciller Marcelo Ebrard explicó las implicaciones de esta etiqueta. “Lo que se está buscando cuando se usa ese término es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren”, dijo. Y es por eso que ni este gobierno, ni gobiernos anteriores, han aceptado esa definición. Propuesta longeva El debate no es nuevo. Desde hace casi una década, el ala política más conservadora del Partido Republicano en Estados Unidos busca que los cárteles mexicanos sean designados jurídicamente como grupos terroristas. En 2011, el congresista republicano por Texas Michael McCaul fue uno de los primeros en plantear la necesidad de hacerlo. “Necesitamos involucrarnos y hacer algo al respecto. Mi iniciativa designaría a estos peligrosos cárteles de la droga como terroristas bajo la Ley de Organizaciones Terroristas Extranjeras”, manifestó en ese entonces, en entrevista con Fox News. Esta ley le otorgaría al gobierno estadounidense amplias facultades legales para actuar contra todos aquellos que -a su juicio- formen parte de las redes criminales. Le facilitaría confiscar cuentas bancarias e incluso deportar a personas a México. Pero hay algo más, clasificar a los cárteles como terroristas lanzaría un claro mensaje: Estados Unidos utilizará toda su maquinaria legal y de seguridad para ir contra estas organizaciones. “Si queremos ayudar a México para que gane esta guerra contra los cárteles de la droga. No podemos permitir que se conviertan en un Estado fallido, en un refugio de terroristas. Y para allá van, a menos que nos involucremos y hagamos algo verdaderamente serio como esto” instó McCaul en dicha entrevista. Ahora, casi una década después, la misma propuesta vuelve a tomar presencia, pero ahora con un nuevo ingrediente: Otra vez, desde la derecha estadounidense, que hizo la petición directamente al Secretario de Estado, Mike Pompeo. ”Nuestro patio trasero está en llamas. Es hora de agarrar la manguera”, advirtieron los legisladores republicanos …. en la carta titulada “Para combatir a los cárteles mexicanos de la droga, debemos designarlas como Organizaciones Terroristas Extranjeras”. Todo parece indicar que Donald Trump podría usarla para explotar el sentimiento antimexicano de su base política. Precisamente como lo hizo en 2016. Aunque cabe mencionar que no son solo los conservadores quienes plantean esa idea, incluso un aspirante demócrata a la presidencia lo considera una opción. “¿Deberían algunos cárteles mexicanos de la droga ser oficialmente designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras?”, lo cuestionó el preciosista León Krauze durante una entrevista de la cadena Univisión, este 16 de noviembre. “Creo que debería ser una opción. Porque están propagando terror”, respondió Pete Buttigieg. Y también en nuestro país, donde víctimas de la violencia como Julián LeBarón en Sonora hacen un llamado al gobierno de Estados Unidos para que tome cartas en el asunto. Hasta algunos gobernadores , como Francisco García Cabeza de Vaca, comienzan a usar el término. “Su comportamiento, es un comportamiento de narcoterrorismo. Es un tema muy delicado que se está viviendo y se tiene que actuar en consecuencia”, indicó el mandatario de Tamaulipas, uno de los estados del país donde la violencia extrema no cesa desde hace casi una década. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza firmemente estas posturas. “En nuestro país hay algunos -no todos, desde luego- que estén demandando casi, casi una intervención. Eso nunca jamás lo vamos a aceptar", aseveró. Porque del terror que vivimos, al terrorismo que nos adjudican, parece haber una gran diferencia.

