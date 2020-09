politica 08 de Septiembre del 2020 Sheinbaum toma sana distancia de López Obrador Como lo establece un artículo del New York Times, Claudia Sheinbaum está en un dilema. Estando tan cerca de la candidatura presidencial de Morena de cara 2024, ¿qué tan lejos debe permanecer a López Obrador? Por

Claudia Sheinbaum es la protagonista de tres reportajes en The New York Times, The Wall Street Journal y Le Monde. El mensaje esencial es el mismo: la Jefa de Gobierno, la primer mujer y primer judía en gobernar la Ciudad de México, está tomando distancia del presidente de Andrés Manuel López Obrador y del manejo que ha hecho el gobierno federal de la pandemia del Covid-19.

