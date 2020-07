SFP investiga patrimonio de Osorio Chong

“Tenía conocimiento de que existía un procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de la Función Pública, este se encuentra en proceso, me dijeron qué inconsistencia se tenía”, aseguró Osorio Chong.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza una investigación a Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador de la república, por presuntas inconsistencias en su patrimonio. El periódico Reforma publicó que al ex secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le revisan propiedades y cuentas bancarias, con el objetivo de conocer si son de procedencia ilícita o si el valor de los inmuebles corresponden con el sueldo de Osorio Chong como servidor público. No obstante, en un video difundido a través de redes sociales, el senador aseguró que el tema no es nuevo y que las inconsistencias a las que hace alusión la SFP se trata de la presentación de documentos originales sobre un contrato de arrendamiento, una cancelación de un crédito hipotecario y un depósito de un seguro a su cuenta personal.El funcionario pidió a las secretaría que no haya más filtraciones a medios de comunicación que se preste a suspicacias y malos entendidos. “Defenderé mi dignidad y no rehuiré a las cosas”, dijo.