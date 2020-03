Senadores de EU solicitan aplazar implementación del T-MEC

El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos realizó una petición formal para aplazar la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que está programada para el 1 de junio. Senadores republicanos y demócratas argumentan en una carta enviada a Robert Lighthizer, Representante Comercial de ese país(USTR, por sus siglas en inglés), que el tratado no debe entrar en vigencia hasta que México y Canadá demuestren cumplir con los compromisos estipulados. La negociación del T-MEC en su última fase añadió fuertes medidas de regulación laboral y ambiental que serán supervisadas por oficiales estadounidenses en México. “Una larga experiencia de implementación inadecuada e incompleta de nuestros socios comerciales nos ha enseñado que Estados Unidos debe trabajar en este frente para asegurar que las palabras escritas en papel generen beneficios genuinos para los americanos, incluyendo a nuestros granjeros, trabajadores y negocios”, refiere la carta. “Solicitamos reconsiderar urgentemente la fecha límite del 1 de junio, particularmente a la luz de la significativa crisis de salud pública y las disrupciones a las cadenas de valor causadas por el Covid-19”, se agrega. La petición del Comité de Finanzas del Senado se basa en la percepción de que las empresas estadounidenses cuentan con poco tiempo para adaptarse al nuevo entorno regulatorio, sobre todo en un contexto de recesión y escasez de liquidez en la economía real. “Es demasiado agresivo”, explican los senadores. El retraso en la implementación del T-MEC es una solicitud que está en línea con los intereses de la industria automotriz americana, que ha sido muy crítica de la incorporación de nuevos estándares en las reglas de contenido de origen contempladas en el tratado. El Comité de Finanzas del Senado cuenta entre sus miembros a influyentes senadores como Chuck Grassley, republicano de Iowa; Ron Wayden, demócrata de Oregón; John Cornyn, republicano de Texas; Richard Burr, republicano de Carolina del Sur, Rob Portman, republicano de Ohio; y Sherrod Brown, un senador progresista de Ohio cuya carrera ha estado fuertemente ligada a la crítica de tratados comerciales y a la defensa de los derechos de los trabajadores estadounidenses. El documento enviado a Lighthizer no especifica una nueva fecha para la implementación del T-MEC. “Pedimos que se trabaje con el Congreso y con las partes interesadas para determina una línea del tiempo más factible”, puede leerse en la carta. El discurso del Representante Comercial de Estados Unidos sugiere que la administración de Donald Trump es reticente a realizar cambios al proceso de entrada en vigor del T-MEC. “No tomemos decisiones de largo plazo en medio de una crisis”, dijo Lighthizer recientemente, quién pidió no utilizar la emergencia para empujar nuevas agendas. Una persona cercana a las negociaciones del T-MEC, experto en materia comercial, dijo a Código Magenta que la petición del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos está vinculado al proceso legal de la implementación. “México y Canadá tienen que notificar cuando se termine de procesar los cambios legislativos que esto implica”, explica. Un escenario de aplazamiento del T-MEC implicaría mantener el marco legal vigente del TLCAN. No obstante, el consenso de analistas explica que esto podría derivar en un conflicto entre la administración Trump y los demócratas que pondría en riesgo los acuerdos cristalizados en el nuevo tratado comercial.