politica 19 de Noviembre del 2020 Senado aprueba la ‘Ley Nieto’ La Cámara de Senadores avaló la Ley de Instituciones de Crédito, que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sospechosas sin que se requiera una orden judicial Por

Por mayoría de votos, el Senado aprobó la Ley de Instituciones de Crédito, mejor conocida como ‘Ley Nieto’, la cual permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias bajo sospecha de financiar actividades terroristas o de lavado de dinero, sin la necesidad de una orden judicial. El pleno de la Cámara Alta avaló dicha ley -referida como ‘Ley Nieto’ por el titular de la UIF, Santiago Nieto- con un par de modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, misma que será devuelta para su discusión y ratificación. “El dictamen avalado, con 45 votos a favor y 27 en contra, establece que será la entidad financiera y no la Unidad de Inteligencia Financiera la que debe hacer del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). “Además, prevé que las entidades financieras no estén limitadas para hacer del conocimiento, por escrito, al cliente o usuario que ha sido incluido en la LPB”, refirió el Senado a través de un comunicado. La ‘Ley Nieto’ da la facultad a la Secretaría de Hacienda de añadir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que está directamente relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos. Cabe destacar que las personas que sean incluidas en dicho listado contarán con un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del primer día en que la institución de crédito le haya notificado, para solicitar una audiencia y revisar su situación. Al respecto, el senador morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, negó que con la reforma se violen las garantías individuales de los ciudadanos. Agregó que se respetan los derechos procesales y se garantiza el derecho de audiencia antes de bloquear las cuentas de los indiciados. Por el contrario, Damián Zepeda, senador por el PAN, consideró que se le está dando poder a la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas con discrecionalidad contra cualquier ciudadano si así lo determina. “El Poder Ejecutivo no es juez, los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien… (Hacienda) Es un subordinado del presidente de la República, que no es autoridad judicial, para detener propiedades de una persona sin un control judicial”, expresó.

