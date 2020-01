politica 14 de Enero del 2020 Réplica a la publicación de Código Magenta titulada: "LA HUASTECA MUERE, ELIZONDO CALLA" A continuación publicamos el texto de manera íntegra. Por

Replica a la publicación de Código Magenta titulada: "LA HUASTECA MUERE, ELIZONDO CALLA" No callo, pero tampoco me he dedicado ni me puedo dedicar a entrar en batallas verbales y aclaraciones muy desiguales con quienes evidentemente tienen muchos más recursos de difusión que yo. En este caso lo hago porque se que el medio respeta el derecho de réplica, cosa que muchos otros no hacen. 1. Hace un año acepté la invitación a colaborar como presidente del Consejo Asesor del Parque Cumbres de Monterrey, con el espíritu de ayudar como ciudadano a preservar riquezas naturales de nuestro estado que conozco y amo desde niño, aspirando a ser una voz más que hable en defensa de esas majestuosas montañas mudas que han sido ya muchas veces victimas de abuso. 2. El Consejo Asesor no es un patronato ni una autoridad. No tiene atribuciones para autorizar o detener lo que se haga dentro del parque . Su tarea es apoyar y asesorar director del parque (Ver artículo 5º del decreto de 17 de Noviembre de 2000). En cumplimiento de esa función hemos apoyado gestiones para que el Parque Nacional retome el esfuerzo para elaborar el Programa de Manejo que la ley requiere y sin el cual es más difícil controlar los daños. También estamos apoyando a la celebración de un Convenio de Coordinación entre gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales para que no haya dudas de qué pueden hacer los diferentes órdenes de autoridad, y colaboren en todas las tareas de protección y operación del parque. Esas son las dos más altas prioridades. 3. Como ha quedado en evidencia en los últimos días, los trazos de brechas que se han difundido como un abuso inminente y parte de un proyecto de fraccionamiento, en realidad es trabajo de ejidatarios que en años pasados iniciaron una división del Ejido el Potrero y fueron autorizados para hacerlo por el tribunal agrario. Se está revisando este tema para ver que esto se ajuste a las normas del parque. 4. No tengo absoutamente ningún conflicto de interés como presidente del Consejo Asesor del Parque Nacional. Se menciona que el Bufete Santos Elizondo estuvo o está de alguna manera vinculado, lo cual ignoro. Lo que sí puedo aclarar es que yo me separé en definitiva de esa firma en 1995, cuando fui designado Presidente Ejecutivo del Grupo Salinas y Rocha. Después, en 1997 pasé a ser tesorero por invitación del gobernador Canales, luego gobernador sustituto, comisionado para la reforma hacendaria, secretario de energía, senador y coordinador ejecutivo del gobierno estatal. En otras palabras, desde 1995 no tengo nada que ver con los asuntos que maneja dicho Bufete. 5. Es cierto que el Parque Nacional está amenazado de muerte. Pero no porque yo callo, o por lo que yo haga o deje de hacer, sino porque la ciudadanía no ha tomado plena conciencia de los servicios ambientales y de recreo que el parque presta a la comunidad, indispensables para su sustentabilidad, porque no hay la información adecuada, sino al contrario, abundan las falsedades y distorsiones. Por ello convoco a todas y todos los nuevoleoneses a que asuman un interés auténtico en preservar y proteger nuestras areas naturales protegidas, y a que nos unamos a la convocatoria de Reforestación Extrema, A.C., Pronatura Noreste, A.C., Vertebra, A.C., Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos, A.C., y otras organizaciones, para reunirnos este domingo 19 a las 11:00 AM en la entrada de la Huasteca, y demostrar nuestra preocupación por nuestras áreas naturales protegidas y nuestra exigencia de que se tomen acciones que hagan efectiva su protección. Fernando Elizondo Barragán. Enero 13, 2020.

