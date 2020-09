Recolecta Morena firmas para juicio a ex presidentes

El presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, impulsa la campaña de recolección de firmas para enjuiciar a ex presidentes.

¡Sumémonos a la consulta popular para que los expresidentes sean procesados y la corrupción que tanto lastimó a nuestro país no quede impune! pic.twitter.com/0ihQccpgo4 — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) August 30, 2020

El presidente interino del Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha comenzado una campaña de recolección de firmas para solicitar una consulta ciudadana con el objetivo de enjuiciar a los ex presidentes. De acuerdo con el Ramírez Cuéllar, se necesita un total de un millón 500 mil firmas para solicitar ante la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral la solicitud y juzgar a aquellos ex mandatarios que hayan incurrido en actos de corrupción., aseguró el funcionario mediante un video difundido en redes sociales.Morena es el principal impulsor de esta propuesta que ha sido tocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que no será “verdugo” de nadie y aseguró que “sólo si el pueblo lo pide, se llevará a cabo esa consulta”.