politica 25 de Septiembre del 2020 Rebota cheque para pagar la rifa del avión El Indep regresó el cheque a la FGR porque no se pudo acreditar legalmente que los 2 mil millones eran producto de un aseguramiento. Por

El cheque de 2 mil millones de pesos que pagaría los premios de la rifa del avión presidencial, fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). El Indep bajo la gestión de Jaime Cárdenas, regresó el documento a la Fiscalía General de la República (FGR), ya que no se pudo acreditar legalmente que el dinero entregado era producto de un "aseguramiento". Hasta el momento la Fiscalía no ha aceptado la devolución de los recursos, por lo que el cheque se encuentra en un limbo legal que no permite que los recursos puedan ser destinados por el Gobierno para cualquier fin. Fue el pasado mes de febrero cuando la FGR entregó al Gobierno Federal el mencionado cheque, el cual a palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, iba a ser destinado para pagar los 100 premios de la rifa del avión presidencial. El origen de los 2 mil millones de pesos proviene de la empresa Telra Ralty, que otorgó a la Fiscalía General de la República el dinero como parte del acuerdo reparatorio que arrojó la investigación por la indemnización que pagó el Infonavit a tal empresa. Pero el Infonavit aún no ha firmado el acuerdo y todavía no se otorga el aval para el cheque. A pesar de esto el pasado 17 de febrero la FGR puso a disposición del Indep los recursos. Según documentos oficiales, durante el mes de junio, el Indep pidió a la Fiscalía información sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debía tener el dinero. A esta solicitud la Fiscal Emma Vásquez, respondió que hasta el 1 de julio no existía legalmente el aseguramiento. "En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep", dijo la fiscal. "Respecto del destino que se debe otorgar a dicho numerario, se les hará de su conocimiento, una vez que se determine la presente carpeta de investigación". Al respecto, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque el 22 de julio y solicitó al Ministerio Público Federal, indicarle fecha y hora para formalizar su devolución. "Este instituto solo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario dinero efectivo asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa", dijo Álvarez Kuri. Pero a falta de una respuesta por parte de la FGR, el Indep le envió el 14 de agosto un segundo oficio insistiendo en que debían señalarle hora y fecha para devolver el dinero. Al día de hoy la FGR tiene los recursos en una cuenta abierta en la sucursal 116 del banco BBVA Bancomer.

