Raúl Rocha niega tener vínculos con Ricardo Peralta

Raúl Rocha, empresario regiomontano y ex operador del Casino Royale, niega tener vínculos con Ricardo Peralta Saucedo, el ex subsecretario de Gobernación y ex Administrator General de Aduanas que enfrenta cuestionamientos por presunto financiamiento irregular de campañas políticas. En una carta enviada a Código Magenta, el apoderado legal de Rocha explica lo siguiente: “Los señalamientos sobre mi representado son completamente falsos y alejados de la realidad. Mi representado no tiene relación personal, profesional o corporativa con el ex subsecretario de gobierno Ricardo Peralta y mucho menos fue fichado por este”. El pronunciamiento se realizó en relación a la editorial de Ramón Alberto Garza “ Casinos en la 4T ”, publicada en Código Magenta el 10 de septiembre de 2020. La pieza explora el rol de Ricardo Peralta en la subsecretaría de Gobernación, así como su trayectoria y sus relaciones político-empresariales. La carta refiere que “respecto de la afirmación que hacen de ser mi representado ‘dueño del Casino Royale’ agregando el mismo trágico casino de Monterrey, es de aclararse que mi representado era accionista como muchos otro de la empresa que operaba el mismo, mas no de la permisionaria, ni mucho menos dueño del mismo. Ahora bien, dicho establecimiento se encontraba legalmente autorizado por la Dirección de Juegos y Sorteos, y por lo tanto era un negocio lícito, legítimo y en regla, que contaba con todos los permisos y autorizaciones necesarias para operar, tan es así, que los familiares de las víctimas fueron indemnizadas por la aseguradora a un valor más alto del que marca la misma ley y quien, con su actividad y trabajo, lícitos, y apegados a la ley, genera empleos para muchos mexicanos”. A continuación se reproduce de manera íntegra la carta enviada a Código Magenta por el apoderado legal de Rául Rocha: